俄羅斯6月14日以機組維修為由，宣布將北溪一號天然氣輸送量減少至原本的四成，近期更展開為期10天的歲修，引發外界擔憂，俄國21日歲修期結束後，恐不再供氣給歐洲。國際貨幣基金（IMF）警告，若俄國切斷對歐洲的天然氣供應，將導致匈牙利、斯洛伐克、捷克和義大利等歐洲4國經濟面臨嚴重衰退。

《路透》報導，IMF指出，如果俄羅斯完全停供天然氣，部分國家恐面臨正常天然氣消費量40％的短缺，預計匈牙利將承受最大的經濟損失，國內生產毛額（GDP）將大減6％以上；至於斯洛伐克、捷克和義大利，這些國家的GDP恐因此縮水5％。

IMF 預估，俄羅斯天然氣禁運，對德國和奧地利等國的影響可能不那麼嚴重，但這取決於替代能源的可用性和降低家庭天然氣消費的能力，德國GDP在較糟的情況下將損失2％

由於歐洲今年天然氣消耗量減少約9%，並拖累當地國內生產毛額(GDP)減少兩個百分點，IMF強調冬季情況將更為嚴峻，歐盟主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)警告，俄羅斯完全切斷歐洲的天然氣供應「是一種可能的情況」，因此歐盟委員會向各成員國建議，減少天然氣使用量至少15%，以應對可能的天然氣不足問題。