台灣的天氣多變，「天氣」是最常聊到的話題之一，也是生活必備資訊。本次來學天氣預報上必知的英文用字吧！

準備出門前，別忘了先查看天氣預報，並根據預報攜帶物品，例如雨傘umbrella，以及防曬乳suntan lotion。

chilly涼颼颼的

形容天氣冷，有許多不同的詞用來表達不同的冷度，多記幾個，更能表達你的感覺。冷的程度包括cool（涼爽的）、chilly（涼颼颼的）、cold（冷的）、freezing（超冷的）。

It's a chilly April day.（今天是個冷颼颼的四月天。）

rainy下雨的

通常描述天氣狀況會用It當主詞，不會用weather喔。

It will be rainy for the next few days.（未來幾天都是下雨天。）

shower陣雨

shower也有「淋浴」的意思，沿用到天氣狀況是「陣雨」。常常會看到由shower組成的天氣片語，例如：a shower of rain（一陣雨）、a shower of hail（一陣冰雹）、snow showers（陣雪）。

weather forecast天氣預報

forecast這個字是「預報」的意思，可以是名詞也可以當動詞使用。通常會用擬人法來造句：

The weather forecast said it was going to be warm and sunny tomorrow.（氣象預報說明天會溫暖天晴。）

雜誌精選》早上晴天下午暴雨？認識氣象預報必學英文

check查看、檢查

要查看氣象預報用的動詞就是check喔！

Let me check the (weather) forecast first.（讓我先看看氣象預報。）

temperature溫度

無論夏天或冬天，出門前一定會關注溫度，才能知道穿什麼衣服才舒適。

The temperature is around twenty-eight degrees Celsius, and it's sunny and partly cloudy.（氣溫大約攝氏28度，天氣晴時多雲。）

drop下降／rise上升

氣溫上升或下降時要特別留意，否則一不小心就容易感冒。英文談論到氣溫用的是這兩個單字。

The temperature will rise to thirty-five degrees Celsius tomorrow noon.（明天中午氣溫會上升到攝氏35度。）

學了很多天氣相關的對話和字彙，我們來實際應用看看吧！挑戰一下閱讀題型範例：

雜誌精選》早上晴天下午暴雨？認識氣象預報必學英文

第一題詢問星期二晚上的氣溫預測多少，只要抓到Tuesday night和temperature這兩個關鍵字，再回文中查看，就能掌握是2℃。

第二題詢問哪一天是下雨天，只要掌握關鍵字rainy，再到文中找到rain這個關鍵字，就能知道答案是Wednesday了。

用心智圖背單字 統整所學

雜誌精選》早上晴天下午暴雨？認識氣象預報必學英文

Practice makes perfect，可以用Mind map（心智圖）統整分類今天學到的單字，這樣更能幫助學習。例如，以「天氣預報」為主題，再向下延伸天氣類型、溫度、物品等三個面向，一一列舉出相關的單字。

文／張秀帆