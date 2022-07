台灣的天氣多變,「天氣」是最常聊到的話題之一,也是生活必備資訊。本次來學天氣預報上必知的英文用字吧!

準備出門前,別忘了先查看天氣預報,並根據預報攜帶物品,例如雨傘umbrella,以及防曬乳suntan lotion。

chilly涼颼颼的

形容天氣冷,有許多不同的詞用來表達不同的冷度,多記幾個,更能表達你的感覺。冷的程度包括cool(涼爽的)、chilly(涼颼颼的)、cold(冷的)、freezing(超冷的)。

It's a chilly April day.(今天是個冷颼颼的四月天。)

rainy下雨的

通常描述天氣狀況會用It當主詞,不會用weather喔。

It will be rainy for the next few days.(未來幾天都是下雨天。)

shower陣雨

shower也有「淋浴」的意思,沿用到天氣狀況是「陣雨」。常常會看到由shower組成的天氣片語,例如:a shower of rain(一陣雨)、a shower of hail(一陣冰雹)、snow showers(陣雪)。

weather forecast天氣預報

forecast這個字是「預報」的意思,可以是名詞也可以當動詞使用。通常會用擬人法來造句:

The weather forecast said it was going to be warm and sunny tomorrow.(氣象預報說明天會溫暖天晴。)

雜誌精選》早上晴天下午暴雨?認識氣象預報必學英文

check查看、檢查

要查看氣象預報用的動詞就是check喔!

Let me check the (weather) forecast first.(讓我先看看氣象預報。)

temperature溫度

無論夏天或冬天,出門前一定會關注溫度,才能知道穿什麼衣服才舒適。

The temperature is around twenty-eight degrees Celsius, and it's sunny and partly cloudy.(氣溫大約攝氏28度,天氣晴時多雲。)

drop下降/rise上升

氣溫上升或下降時要特別留意,否則一不小心就容易感冒。英文談論到氣溫用的是這兩個單字。

The temperature will rise to thirty-five degrees Celsius tomorrow noon.(明天中午氣溫會上升到攝氏35度。)

學了很多天氣相關的對話和字彙,我們來實際應用看看吧!挑戰一下閱讀題型範例:

雜誌精選》早上晴天下午暴雨?認識氣象預報必學英文

第一題詢問星期二晚上的氣溫預測多少,只要抓到Tuesday night和temperature這兩個關鍵字,再回文中查看,就能掌握是2℃。

第二題詢問哪一天是下雨天,只要掌握關鍵字rainy,再到文中找到rain這個關鍵字,就能知道答案是Wednesday了。

用心智圖背單字 統整所學

雜誌精選》早上晴天下午暴雨?認識氣象預報必學英文

Practice makes perfect,可以用Mind map(心智圖)統整分類今天學到的單字,這樣更能幫助學習。例如,以「天氣預報」為主題,再向下延伸天氣類型、溫度、物品等三個面向,一一列舉出相關的單字。

文/張秀帆