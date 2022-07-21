【政新鮮】林智堅論文原稿找不到？ 謝龍介侄子：比褲子破洞更糗

民進黨桃園市長參選人林智堅遭踢爆中華大學與台大論文疑似抄襲，風暴持續延燒，桃園市長鄭文燦近日受訪則稱「林智堅已找到部分2015年的台大舊資料，正在做比對」。對此，媒體人黃揚明翻出林智堅的口試時間，打臉鄭文燦。

鄭文燦20日接受電子媒體專訪談及林智堅論文事件，他透露，林智堅2本論文有爭議，1份是2008年中華大學碩士論文、1份是2015年台大碩士論文，2008年要找到完整的資料不容易，不過已經找到部分2015年的舊資料，林智堅正在比較論文形成的時間與經過。

鄭文燦說，林智堅當選新竹市長時還沒獲得台大碩士論文，是在擔任議員時考上國發所，市長的階段才完成這份論文，至於2008年竹科報告與林的論文有重疊，林智堅在竹科調查報告中擔任無給職的研究助理，其論文發表在前，指導教授用這份論文交給竹科，所以這部分也要再去釐清。

對此黃揚明今（21日）發文指出，鄭文燦以記性好聞名政壇，但他「卻在昨天接受媒體專訪時，記錯了林智堅的台大碩士論文的時間。」黃揚明翻出了林智堅通過論文口試的正確時間（2017年1月13日），「提醒」鄭文燦「林智堅的論文是2017年1月口試的喔！」