美國晶片法案挺過第一關，激勵美股4大指數收紅，道瓊工業指數上漲47.79點，台股早盤小漲逾50點，最高約來到14790點，台積電上漲2.5元來到497.5元。

媒體報導潤泰全及潤泰新受到南山人壽拖累，第2季淨值恐為負數，引發市場恐慌。潤泰集團總裁尹衍樑出面信心喊話，強調美債很快就回來，潤泰全和潤泰新淨值不會轉負。潤泰雙雄股價昨日殺至跌停後，今日再吞一根跌停。

法人表示，台股短線上檔調節壓力增加，後續行情需觀察下週美科技股大咖財報，以及26至27日美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議結果。

道瓊工業指數上漲47.79點，或0.15%，收在31874.84點；標準普爾500指數上揚23.21點，或0.59%，收在3959.90點。以科技股為主的那斯達克指數勁揚184.50點，或1.58%，收在11897.65點，費城半導體指數漲升69.82點，或2.49%，收在2872.96點。