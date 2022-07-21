高雄市燕巢區3名蕭姓姊妹的二姊與小妹竟然為了小事大打出手，大姊則涉嫌持木棒攻擊或徒手攻擊二姊，大姊後來找來鄰居，幫忙制止。二姊與小妹對此互相提出傷害告訴，橋頭地院審理後，依刑法之傷害罪，判二姊拘役20天、判小妹拘役10天；大姊則無罪。可易科罰金。

屬於銀髮族的三姊妹，加起來已兩百歲，又是鄰居，但卻為了電線線路問題起爭執。二姊與小妹於去年5月31日晚間到大姊的住處前，先發生口角，之後小妹以水管對二姊的住家噴水，二姊則持掃把揮打、丟擲小妹，但小妹見狀躲開。

小妹之後持水管對二姊揮甩，二姊徒手阻擋，兩人大打出手，互扯頭髮。鄰居聽到吵鬧聲，上前勸架。大姐因為勸架未果，後來找了鄰居幫忙勸架。二姊與小妹因為打架，各有一些傷勢包含頭、臉受傷與手臂挫傷等，兩人對此互相提出傷害告訴。

岡山警方受理後，詢後移送橋頭地檢署偵辦，橋檢依傷害罪起訴。法院審理後認為，二姊與小妹不思考以理性解決糾紛，僅因細故就出手互相傷害，考慮小妹有和解意願，但二姊不肯接受，審酌兩造的犯後態度與智識程度等，分別判處拘役20天與10天。

至於大姊被只有持木棒或徒手攻擊二姊，法官認為，大姊是找鄰居來勸架，且小妹也說大姊只是勸她們別再打架了。因此，法官諭知大姊無罪。可上訴。