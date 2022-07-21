大陸央視新聞用戶端報導，江蘇省連雲港市灌雲縣小伊等鎮村局部地區20日11時40分許，受突發龍捲風影響，房屋受損村民569戶。據初步統計，受傷人員26人，已全部送醫院救治，其中，一人經搶救無效死亡，一人重傷正在搶救。直接經濟損失約6500萬（人民幣，下同）。

災情發生後，灌雲縣委縣政府高度重視，立即啟動自然災害應急回應，應急、公安、住建、供電、醫療等單位立即趕赴現場，開展救援指揮、善後處置等工作。目前，傷者救治、群眾安置、生產自救等工作正有序開展。

「連雲港發佈」微信公號消息，受地面氣旋影響，7月20日5時起連雲港市大部分地區出現強對流天氣，12時左右灌雲縣龍苴鎮唐橋村和小伊鎮小茆村出現龍捲風災害，風力15-17級。該龍捲風途經灌雲縣和海州區，並影響灌雲縣小伊鎮、同興鎮、龍苴鎮和海州區板浦鎮等四個鄉鎮的11個行政村。截至18時，據初步統計，此次龍捲風受災人口2272人，受傷人員26人，已全部安排120車輛及時送往醫院救治；房屋受損約649戶，3148間；農業成災面積3743畝；直接經濟損失約6500萬元。

災害發生後，市委市政府高度重視，市委書記方偉、市長馬士光立即趕赴現場並部署開展救災工作。在灌雲縣小伊鎮千斤村，方偉實地察看了龍捲風災害現場，了解人員傷亡、醫療救治、群眾轉移和災情損失情況。

方偉指出，入夏以來強降雨、強對流等極端天氣易發多發，各級黨委政府要主動防範化解風險，進一步加強對極端天氣的防範和應對工作，努力提升氣象災害預報監測預警水準，深入開展對農田水利設施、老舊房屋、建築工地等重點場所、領域的風險隱患排查和安全問題整治，持續抓好應急體系和能力建設。

馬士光在千斤村實地察看了災情，與市應急、消防等部門及當地幹部交流搶險救災、受傷群眾、轉移安置、財產損失等情況，指出要第一時間組織力量開展現場救援工作，集中優勢醫療資源全力開展救治，妥善做好災情統計、現場安保、電力搶修等工作，嚴防次生災害發生。要針對夏季極端天氣頻發的特點，吸取教訓、舉一反三，切實提升自然災害預測預報預警能力，加大老舊危房隱患排查化解工作，不斷健全完善防災減災救災應急預案。