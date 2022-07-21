McClung’s deal will be a standard, non-guaranteed deal – not an Exhibit 10 – that gives him an opportunity to make the Warriors’ roster out of training camp. https://t.co/pAk7ZTAchq — Shams Charania (@ShamsCharania) July 20, 2022

上季拿下NBA總冠軍的金州勇士，最近先後簽下迪文森佐、賈麥克格林兩人之後，補強動作仍未停歇，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞21日爆料，勇士已跟今年夏季聯賽表現搶眼的控球後衛麥克隆簽下1年標準卻沒有保障的球員合約，後場戰力又添新援。

現年23歲的麥克隆畢業於德州理工大學，去年參加NBA選秀並未獲選，上季分別幫公牛、湖人各打過1場例行賽，今年夏季聯賽代表勇士出賽，平均每場拿下13.4分、4.8助攻，其中面對馬刺的比賽，更拿下22分、6助攻與5籃板表現。

麥克隆雖擁有出色的身體爆發力與彈跳力，打球卻有些太獨，完全很少考慮到場上隊友，只是如今來到勇士之後，相信他的打法勢必要有所改變，畢竟勇士向來講求球的快速流導，不僅勇士總教練科爾會要求，卓雷蒙格林更會積極監督菜鳥。

起碼外界相當期待這名未經選秀進入NBA的新秀，更何況他所加盟的是上季總冠軍勇士，有了史蒂芬柯瑞、卓雷蒙格林等前輩在旁督促或指導，或許麥克隆可以扮演起上季小培頓的板凳刺客角色，相信他也會好好掌握這次難得的NBA打球機會。