一名羅姓男子與17歲小女友吵架，竟利用臉書訊息要脅她交付21億9千萬元，否則送她去金錢豹酒店陪酒，還要送入妓院，甚至將女方照片及姓名電話公布，邀網友一起「約砲」。法院審理後，依故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，另依違反個人資料保護法處有期徒刑4月。

根據判決書，羅男與17歲小女友小美本來為男女朋友，卻因細故發生爭吵，造成羅男心生不滿，竟於109年8月31日起連續四天，以臉書通訊軟體發送「五天我的人沒收到21億9千萬告訴你就妓院見」「拿不出來，我們在金錢豹總店見，禮拜五拿不出來告訴你誰都沒辦法救你出妓院。」

此外，羅男還恐嚇女友，「先去妓院把錢還清了在對你開槍也不遲，還有什麼遺言，我幫你交代了。」

更讓女方崩潰的是，羅男在臉書留言板上，將小美姓名照片及電話公開，並留言「此人欠錢不還，劈腿了被發現不敢承認一直狡辯，各位說說這麼破的女孩，髒不髒，此人既然這麼喜歡劈腿想約炮的找她。此人本名XXX約炮專線電話0000000000，有興趣的分享出去喔」。

法官審酌羅男僅因細故就恐嚇小美，使女方心生畏懼而生危害於安全，又恣意於不特定多數人得共見共聞之臉書粉絲社團網頁，公然辱罵女方，並揭露告女方個人資料，造成女方受有名譽上之損害及對其隱私權造成影響，依故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，另依違反個人資料保護法處有期徒刑4月。