台東縣台9線省道知本路段21日清晨發生休旅車失控撞上護欄並撞斷號誌燈桿的事故，整輛車瞬間變成火團，並冒出濃煙，導致雙向塞車；所幸陳姓駕駛已下車僅受到輕傷。（圖/ 中央社）

台東縣台9線省道知本路段今晨發生休旅車失控撞上護欄並撞斷號誌燈桿，引燃大火，所幸陳姓駕駛已下車僅受到輕傷，不過造成雙向塞車。

今天清晨4時許，台9線知本路一段151巷口附近，發生休旅車失控撞上護欄，同時撞斷號誌燈桿，駕駛受傷自行爬出車外，來往路人趕緊通報消防局。

附近的台東縣消防局知本分隊救護車立即趕到現場，正在處理受傷的陳姓駕駛時，休旅車忽然冒出大火，整輛車瞬間變成火團，並冒出濃煙，導致雙向塞車。

媒體現場訪問27歲陳姓駕駛是否有酒駕，男子說沒有酒後開車，且有請代駕，對於車禍原因三緘其口，隨後在警方陪同下由救護車送台東馬偕醫院。警方表示，將會進一步調查男子是否有酒駕以及事故原因。

台東縣消防局表示，清晨4時許接獲通報，台9線知本路段的豐源大橋南端南下車道，自小客不慎自撞路邊護欄，駕駛（陳姓男子，27歲）自行下車，僅輕傷，消防局派遣知本救護車到達現場，傷者站在路邊，此時自小客已開始燃燒，回報加派消防車支援，隨後傷者送台東馬偕醫院。（編輯：管中維）1110721