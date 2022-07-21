根據SoundOn推出的「2021年度聲音經濟報告」，台灣Podcast收聽量年增200%，不管是節目數還是內容產出總時數，皆呈現穩定上升趨勢，其中創作者產出的內容從討論國際時事、金融投資，到探討兩性相處、分享職場趣聞等，主題可說是十分多元化。

你想在通勤或閒暇時間聽關於房產相關的Podcast節目嗎？今天就為大家整理7大買賣房子最受用的Podcast頻道，可別錯過！

一、什麼是Podcast？

Podcast一詞是從「iPod」和「broadcast」（廣播）組合而成， 中文稱「播客」，屬於網路廣播的一種，但跟傳統認知的廣播不同，Podcast可隨選隨播，代表民眾可以不分時間、地點重複收聽，另外還提供訂閱服務，也被稱作聲音節目。

二、有哪些管道可以聽Podcast？

iPhone用戶直接使用內建Podcast APP即可收聽，至於Android用戶，Google也有推出Google Podcast APP，另外像Spotify、SoundOn、Stitcher、Castbox、KKBOX等APP平台，只要用戶有下載，都可以收聽，詳情可至網路溫度計整理的「快跟上聲音新潮流！10大網友熱議Podcast APP來了」了解。

不過民眾收聽要注意，Podcast創作者並不會所有平台APP都上傳，基本上這些創作者會選擇收聽者最多的前幾名平台經營，建議可至你喜愛的創作者粉絲團、IG、YouTube上，查看他們平常都會將節目上傳到哪些平台。

三、Podcast推薦節目

1.房屋聽信義

以房屋買賣仲介服務為主的信義房屋，近期也推出《房屋聽信義》Podcast節目，結合自身40年豐富房地產交易經驗，特別與SoundOn平台合作，分享買賣房地產有趣內容，像是新手買房找代銷還是房仲？首購族買房前要準備什麼？賣屋怎麼算土地成本？該怎麼跟房仲見招拆招等，也會邀請名人嘉賓來談買房心法、房市現況，一季共10集，推薦給對買賣房有興趣，但卻沒有充足的時間的學習，想運用零碎時間收聽的聽眾。

2.地產詹哥老實說

ETtoday旗下有不少Podcast節目，像是講述社會案件的《我在案發現場》、討論買賣車的《尚恩帶你上車》等，其中由ETtoday房產雲副總編輯詹宜軒主持的《地產詹哥老實說》，就以小資角度暢聊買賣房屋大小事，固定每周三更新，每一集都會邀請不同專家、名人一起聊房產，很適合初階想入門買房的民眾收聽。

3.地產好學聲

《地產好學聲》是由地產秘密客Ting&Sam所經營，兩人擔任房地產資深編輯超過10年，採訪過北台灣上千個建案，甚至親身訪談過全台前十大上市櫃建商大老，能以專業角度、輕鬆的口吻，帶大家了解買房許多眉角，Podcast採不定期更新，很適合正在關注房地產，想了解買房相關資訊的人訂閱。

4.好學生的上課筆記經營《好學生的上課筆記》Podcast節目，創作者是《不買房當房東》作者TODY，他曾任中國最大租房平台營運長，現為合法的職業二房東，Podcast節目以「課程開箱」為主軸，不僅會討論投資理財、行銷、心理學，也會暢聊買房或租房相關的資訊，從輕鬆搞笑的對話模式，讓閱聽者能無負擔地收穫許多知識。﻿

5.房產星叫室

《房產星叫室》是一群深研房地產、不動產、媒體等20年以上企劃行銷團隊所經營（富比士網路科技），Podcast每一集都會邀請房地產業領域明日之星或資深專家來節目暢聊，主題從淺到深皆有，推薦給想掌握房市全盤資訊的民眾收聽。

6.動口不動產

由安信建經所經營的《動口不動產》Podcast節目，採不定時更新，主要是分享不動產方面的產業新訊，但有鑑於該資訊都過於生硬，因此，該節目主軸就是希望用庶民語言大談不動產專業，以分享案例故事的方式，使人人都聽得懂行家話！

7.設計師愛看房

大部分房產相關Podcast都是以買方、租客角度討論房地產議題，而《設計師愛看房》則是以設計師角度帶大家了解房產知識，創作者是安琪拉，Podcast節目主要是透過對話方式，與專家達人討論買房大小事，像是想省裝潢費怎麼做？怎麼挑冷氣規格？建商愛用標配商品是？很適合對裝潢有興趣想了解的人訂閱。

平常已經忙到沒時間看影片學習新知識，那就交給耳朵好好聽吧！以上7個房產相關Podcast推薦清單，都很值得大家花時間去聽一集試看看喜不喜歡！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」