Kpop界新生代女團大比拚

根據IFPI發布的「Global Music Report 2020」報告，2019年全球前十大流行音樂市場中，南韓為全球第6大，隨著四代、五代女團崛起，有不少新女團成為大家關注的焦點，你第一個會想到誰？

今天就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，排除限定團、樂團、子團，盤點2020年出道至今，10大韓國新生代女團，快來看看你的PICK有沒有上榜！

10.PURPLE K!SS

PURPLE KISS是韓國RBW娛樂推出的七人女子組合，以混合不同顔色而成的「紫色」Purple，和代表愛的「吻」Kiss組成，團名帶有「揉合各自的色彩，共同傳達愛與情感」含義。

成員有朴志殷、Dosie、Ireh、Chaein、羅高恩、SWAN、Yuki，是MAMAMOO師妹團，於2021年3月15日發行首張迷你專輯《INTO VIOLET》正式出道。

其中不少粉絲都激推忙內SWAN唱功：「推SWAN！好喜歡她的唱腔」、「忙內聲音超棒」、「很喜歡SWAN的聲音，有高級的感覺」、「推爆SWAN的天賜嗓音」、「提到四代女主唱不可能沒有SWAN」。

9.TRI.BE

TRI.BE是韓國知名音樂製作人新沙洞老虎與環球音樂共同推出的七人女子組合，團名以象徵完美「Triangle」的縮寫「tri」和表示存在的「be」合成，具有「完美的存在」意義。

成員有四名韓國人宋善、今夏、賢彬、素恩，一名日本人未來和兩名台灣成員林韋希、郭嘉佳組成，於2021年2月17日發行首張單曲專輯《TRI.BE Da Loca》正式出道。

不過在韓國出道的台灣人，容易遇到國籍問題，TRI. BE兩名台灣成員剛出道即表明身份（來自China），引起不少討論：「出道前說清楚就好啦」、「這樣台灣人也可以不用追了」、「至少不是講中國台灣」。

8.LIGHTSUM

LIGHTSUM是韓國CUBE娛樂推出的八人女子團體，團名由「LIGHT」和「SUM」組成，意為「把所有閃閃發光的東西聚集照亮世界，透過希望的訊息傳遞更大的正能量」。

成員有相雅、霄瑗、娜英、珠賢、宥姃、徽姸、池按、陽菜，其中有四名成員參加過The Unit、PD48，八人於2021年6月10日發行單曲《Vanilla》出道。

身為(G)I-DLE師妹團，不少網友看完LIGHTSUM出道曲舞台都大讚：「刀群舞真的太優秀」、「覺得實力不錯，開麥超明顯」、「這麼忙的舞，真的唱好穩」、「看她們的舞台真的很療癒很有活力超棒的」。

7.Billlie

Billlie是韓國MYSTIC STORY娛樂旗下第一個女子團體，團名有「每個人都有能產生共鳴的內心自我，要美麗自信地表現我們的B-side」之意，於2021年11月10日發行首張迷你專輯《the Billage of perception : chapter one》正式出道。

成員有MOON SUA、SUHYEON、HARAM、SHEON、SIYOON、TSUKI、HARUNA，其中SHEON曾參加過Girls Planet 999選秀節目，SUHYEON則參加過MIXNINE、Produce 101等綜藝選秀節目，而MOON SUA則是ASTRO男團成員文彬的妹妹。

Billlie成軍以來十分穩定成長，像是TSUKI的偶像直拍影片，就以超強顏藝，影片上傳不到10天點閱率即破200萬，讓韓國網友讚嘆：「這麼會運用表情，應該很適合去演音樂劇」、「表情演技很棒耶」、「看到偶像們努力的樣子，就很想支持她們」。

6.STAYC

STAYC是韓國知名作曲家黑眼必勝公司High Up娛樂推出的六人女子團體，團名是「Star to A Young Culture」縮寫，意味著該女團將成為「引領年輕文化的明星」，於2020年11月12日發行單曲專輯《Star To A Young Culture》出道。

成員有秀珉、蒔恩、ISA、勢銀、YOON、J，其中朴蒔恩是童星出身的演員，STAYC在出道306天，就以迷你專輯〈STEREOTYPE〉在《The Show》獲得出道以來首個音樂節目一位，2020年回歸更是刷新ASAP日榜成績，首次拿下三大台一位，成績表現十分卓越。

許多粉絲都認為STAYC歌剛開始聽有點微妙，但繼續聽就會中毒：「他們的主打第一次聽都好平淡但會有後勁」、「主打聽久了我覺得還不錯」、「越聽真的越好聽，很可怕的慢性中毒」、「聽第一次覺得還好，但感覺之後一定會中毒」。

5.IVE

IVE是韓國STARSHIP娛樂時隔五年，繼宇宙少女後所推出的六人女子音樂組合，團名具有「I HAVE」的意思，寓意為不是作為成長型組合，而是以完成體組合，向大眾展現「擁有的東西」，於2021年12月1日以單曲《ELEVEN》出道。

成員包括Gaeul、俞真、Rei、員瑛、Liz、Leeseo，其中俞真、員瑛曾是限定女團IZ*ONE成員。IVE與VIVIZ並列成為韓國出道後最快取得一位的女團，第二張單曲《LOVE DIVE》YouTube MV觀看數也迅速破億，人氣非常火爆。

當初俞真、員瑛加入IVE，有不少粉絲擔憂會變成XXX與他的快樂夥伴，結果IVE出道後，網友紛紛改觀：「成員六個都很不得了，星船挖到寶」、 「真的是完顏團，六個都是寶」、「這團顏值和身高都太猛」、「6個各有特色而且討人喜歡」、「舞台魅力很棒」、「歌好聽有特色很有自己的風格」、「空靈帶神秘魅惑風格真的是獨樹一幟」。

4.NMIXX

NMIXX是韓國JYP娛樂時隔3年再推出的7人女子組合，團名N具有Now、New、Next和未知數N等多重意義，MIX則象徵團體所展現的多樣面貌，兩詞組合有「新時代的最佳團體」之意，於2022年2月22日發行單曲專輯《AD MARE》出道。

成員有Lily、Haewon、Sullyoon、Jinni、Bae、Jiwoo、Kyujin，是TWICE、ITZY的師妹團，出道專輯《AD MARE》首周銷量即超過20萬張，有獲得Hanteo Chart銀獎，另外，主打曲《O.O》MV也在24小時內觀看數達1,979萬。

不少JYP家族粉都非常期待NMIXX出道，而NMIXX也不負期望用實力說話：「跳成這樣還全開麥這麼穩」、「這團真的好誇張（稱讚）」、「出道還不到3個月,就有開演唱會的實力了」、「真的是太會唱了，逼人當音飯」、「實力上的怪物新人」、「開麥加上高強度舞蹈太佩服了」、「這團真的越了解覺得越厲害」。

3.LE SSERAFIM

LE SSERAFIM是由韓國HYBE旗下子公司SOURCE MUSIC娛樂推出的六人女團，團名由「IM FEARLESS」以易位構詞遊戲的方式組成，蘊含不被世人的目光所動搖、無畏地前進的自信心和強烈的意志，於2022年5月2日以迷你專輯《FEARLESS》出道。

成員包括宮脇咲良、金采源、許允眞、中村一葉、金佳覽、洪恩採，其中宮脇咲良曾是AKB48集團、IZ*ONE成員，而金采源也曾為IZ*ONE成員，中村一葉甚至被稱小秀智，才出道兩個多月，即創下韓國女團史上出道專輯初動銷量之最，成績與人氣都很亮眼。

不過成員金佳覽捲入校園霸凌疑雲，而公司力挺不讓她退團的聲明，反而讓網友更加生氣，篇篇討論度都高到讓PTT KoreaStar版爆文：「她後台到底多硬啊」、「有她在就完全不想追這團」、「公司死不肯認錯退團到底搞什麼」、「團員真的倒楣，爛公司」、「公司感覺就想等風頭過了再華麗復出」、「臉皮真的不是普通厚度」。

2.VIVIZ

VIVIZ是韓國BPM娛樂與GFRIEND出身的銀河、信飛和嚴智簽訂專屬合約，以組合形式再次出道和展開多樣的活動，團名是「VIVId dayZ」的縮寫，以充滿鮮明且強烈意義的「VIVID」與意味著每一天的「days（z）」合成，寓意為「無論何時都能成為堂堂正正，且向世人自豪地表達和展現獨特色彩的藝術家」，於2022年2月9日以迷你專輯出道。

團體出道後七天即在《Show Champion》獲得首個音樂節目一位，同時〈BOP BOP!〉Remix版音源也在美國、西班牙等多個國家iTunes音樂榜單上獲得第一名，之後出演《Queendom 2》人氣再添高峰，舞台表演都讓粉絲讚不絕口，最終節目總排名季軍，4月時更是首個受邀成為葛萊美獎表演嘉賓的K-POP女性偶像團體。

由於GFRIEND解散疑點重重，當時是無預警全員解約，有粉絲認為這是被公司解散，傳出陰謀論，因此對於銀河、信飛、嚴智能再組團出道都表示：「真的非常謝謝再次出道」、「資深出道新人女團」、「資歷八年的新人女團」、「痛哭流涕，我永遠喜歡你們」、「看到喜歡的孩子又開始活動了真的很開心」、「不知為何三人團看起來就是很威」、「小河真的是可愛無敵的犯規存在」。

1.aespa

aespa是韓國SM娛樂繼Red Velvet後，時隔六年再度推出的四人元宇宙女子組合，團名以寓意「化身」（Avatar）及「經歷」（Experience）首寫字母組成的「ae」加上有「雙面」之意的「Aspect」結合，團體也將根據各種活動體現團體的主旨——「遇見另一個自我化身，體驗全新世界」，於2020年11月17日以單曲《Black Mamba》出道。

團員有Karina、Winter、Giselle、Ningning，同時還擁有四名AI成員，其中Karina的外貌更被稱比她的AI更像AI，Winter的直拍影片還破千萬點閱，可說是自出道以來話題就不斷，成績更是傲人，不僅一出道就奪下一位，Next Level還成為2021年的年度夯曲之一，更是登上美國Coachella音樂祭舞台，果然是SM出品的女團！

不過aespa黑料也不斷，像是傳出概念照抄襲、批評前輩風波，嚇貓、工作態度不佳等，但仍不減aespa圈粉魅力：「每天美貌都在next level的Karina」、「之前就說她們很有登頂氣勢了」、「這團的平均唱跳功力也太強」、「冬天真香，我女性也轉路人飯」、「從出道至今一路逆行的aespa，帶給出道飯的盡是滿滿感動」、「冬天真的好正！希望之後能出solo」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年07月17日至2022年07月16日，共2年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020年~2022年韓國出道女團』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。