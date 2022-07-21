本周六（7/23）進入大暑，類熱浪天氣有可能破高溫紀錄，導致人心浮躁，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，再加上7月到8月這段期間凶星刑剋嚴重，大至國家，小至個人都容易發生溝通不良、難達共識及利益不均的亂象，讓全球危機升級，身體健康也要注意。

國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，7/23~8/7大暑節氣這段期間火星、天王星跟凶星羅侯緊密合相，刑沖土星、水星跟計都，社會亂象叢生，民意群情火爆升溫，有關世界高峰會、地方選舉、國家立法跟行政、企業和社會團體之間，都容易因利益不均跟溝通不良難以達成共識，許多老問題讓暗鬥浮上檯面，衝動是魔鬼，世界環境危機將因此升級，需要心平氣和才能解決問題。

邱彥龍老師以大暑節氣的卦象《易林·屯之晉》，「烏鳴嘻嘻，天火將起。燔我室屋，災及姬后。」呼籲這段期間要小心水災、火災跟雷災四起。邱彥龍老師也提醒，7月到8月底之間因為凶星刑剋嚴重，身體健康也需多關注，舉凡發燒、喉嚨發炎、感染、出血、手術、傳染性疾病、血液疾病、皮膚過敏、糖尿病、中風、精神衰弱錯亂、頭痛、牙痛、神經痛、高血壓、血糖問題等容易發生。

另外，還要注意痛風、筋骨痠痛、幻覺、心神不寧、抽筋、腫瘤、慢性疾病跟意外受傷。想要逢凶化吉者，邱彥龍老師建議一個簡單易行的天星奇門秘訣，只要在家中正南方擺一盆樹木，樹的高度不要超過房子二分之一的比例，然後摘3片葉子，放置紅包袋中，男帶左邊、女帶右邊，7天更換新的葉片和紅包袋，能保這段期間的平安，並增添好運與智慧。