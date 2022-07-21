高雄蓮池潭風帆翻覆釀2死 教練與男童最後身影曝光（林瑞益翻攝）

高雄市左營區蓮池潭20日發生溺斃2死意外，1名蔡姓國家級教練帶9歲王姓男童進行風帆船課程，因帆船翻覆而雙雙落水，搜救人員昨日先尋獲王童，無奈送醫不治，經漏夜搜索，今日清晨再尋獲已明顯死亡的蔡男。稍早事故發生影片曝光，拍下溺斃2人最後身影。

透過影片可見，蔡男帶著王童於蓮池潭進行風帆訓練，潭面被風吹起波瀾，幅度不小，但頃刻間，風帆失去重心應聲倒下，平躺在水面。

回顧事發過程，蔡姓教練20日帶著王姓男童進行水上風帆課程，疑似因當日風速太大導致船隻失去平衡，風帆瞬間倒下，帆上的2人則墜落潭中，有民眾發現水面上有人載浮載沉，才緊急報案處置。

昨日消防局獲報後，派出12車33人3艇到場搶救，先行尋獲落水的王姓男童，但王童被救起時已無呼吸心跳，送醫搶救仍回天乏術。

經消防局漏夜搜尋，協調水利局開啟排水閘門降低水位，分別對岸邊搜尋、救生艇救援及無人機低空飛行偵查，於今日清晨5時53分，由無人機在蓮池潭東南側方位，距離事故地點不遠處發現溺水教練位置，立即通知救生艇人員前往救援，將蔡男救上岸後，確認已死亡。消防局人員隨後將教練遺體送往市立殯儀館。

高雄市左營蓮池潭20日下午發生溺水意外。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市消防局人員漏夜搜尋，於21日清晨5時53分找到教練遺體。（消防局提供／林瑞益高雄傳真）

消防局說，昨天與今天分別發現男童與教練時，兩人身上都有穿類似「水母衣」的防護衣，又稱「助浮衣」，雖然可增加浮力，但效果沒有救生衣好。

消防局呼籲，暑假期間民眾參與水上活動，應注意水上安全，並確實穿著救生裝備，以維護自身安全，以免發生意外憾事。