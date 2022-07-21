本周六（7/23）正式進入大暑，氣溫高升，四生肖財運也高升。近日有一位30歲勞工只花50元買彩券，竟幸運的中得1.2億元，羨煞不少上班族，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，大暑期間，虎、牛、馬、豬四生肖財運特旺，有如五鬼運財，建議這四生肖也不妨試試手氣，為自己敲開財富之門。

邱彥龍老師分析，在大暑節氣裡（7/23-8/7）財運最旺四個生肖分別是：

Top4 ： 豬

屬豬的朋友，這段時間千萬不要猶豫不決，最好能學會說人家愛聽的話，且主動出擊與人溝通，不要學姜太公願者上鉤，會等到天荒地老。只要積極主動，將會有一群志同道合的人跟著你，財神也會伴隨左右。

Top3 ： 馬

屬馬的朋友，這段期間賺錢特別容易，事業、財富、學習等，只要行動就能成功，切記不要花太多時間空想，否則只會阻礙好運降臨。另外，情緒控管要注意，太衝動的溝通方式或帶有脾氣的溝通，只會把事情越弄越糟，凡事別想太多，積極行動就對了。

Top2 ： 牛

屬牛的朋友，在這段期間，霸氣十足，會有賺錢的機會上門，要把握好機會，事業上最好再三確認，不然容易被客戶晃點或改變原本的方案，工作事業如果有需要投資，建議先緩緩，不要著急，問清楚狀況，再做定奪，不然財富會石沉大海。

Top1 ： 虎

屬虎的朋友，在這段期間，有如神助，天官賜福，能快速成為大家關注的焦點，財富之神也會上門，不要糾結覺得哪裡不公平，停止腦袋思考，多疑猜忌會讓好運靠近不了你，只需要將服務與關懷做到最好，即可左右逢源，走五鬼運財的好運。