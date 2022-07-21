國民黨嘉義縣長參選人至今未定，面臨「無人可戰」的窘境。港媒指出，現任民進黨籍縣長翁章梁2018年以50.95%過半票數勝選，此地為藍營「沙漠區」，加上不如高雄市、台南市獲媒體關注，就連藍營戰將、台北市前議員羅智強被點名也婉拒；26日是九合一選舉遷戶籍的最後期限，只剩最後5天，若藍營再端不出人選，等於「白白雙手送上縣長寶座給綠營」。

香港媒體《中評社》今日（21）評論表示，現任嘉義縣長翁章梁2018年國民黨強勢風潮下，仍以145288票、得票率50.95%，大勝國民黨候選人吳育仁的29.54%，可見藍營在該區的劣勢。

評論指出，嘉義縣老將、現任不分區立委翁重鈞原是國民黨中央勸進對象，但他參選縣長已三連敗，2001輸給陳明文、2009輸給張花冠、2014再度輸給張花冠，此次堅持不再選。藍營也有意徵召不分區立委溫玉霞的女兒吳亮儀，吳是嘉義縣婦女會理事長，具年輕、學經歷佳優勢，但最終她仍婉拒；後來傳出有意找無黨籍的前嘉義縣副縣長吳芳銘、前民進黨立委林國慶，進行在野跨黨派合作，但兩人也都無意願。

對此，評論直言，翁章梁老早就獲民進黨提名就戰鬥位置，反觀國民黨地方焦急不已，甚至喊出要讓羅智強空降；26日是九合一選舉遷戶籍的最後期限，時間極度緊迫，若再端不出可戰之才或串聯在野黨合作，等於白白雙手送上縣長寶座給綠營，更顯露藍營在該區育才、布局的巨大盲點。