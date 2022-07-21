儘管投資人對通膨高漲和聯準會將持續升息仍感擔憂，但企業財報告捷給市場帶來提振，由科技股上漲帶動，周三華爾街股市收高，延續周二的強勁升勢，三大指數均站上6月初以來新高，那斯達克指數勁揚1.58%。

道瓊指數僅微漲0.15%，盤中在漲跌之間徘徊，表現落後於標普500指數和那斯達克指數。

網飛大漲逾7%，該串流媒體巨頭第二季用戶減少近100萬，不到其先前警告的一半，且每股盈餘優於分析師預期，並看好第三季將重拾用戶增長。受此激勵，其他高成長型股票漲幅擴大，蘋果、亞馬遜、微軟和Meta Platforms上漲1%至4.2%。其他串流媒體股亦走高，迪士尼漲約3.8%，派拉蒙（Paramount）漲3.8%，Roku漲6.9%。

美國半導體股表現尤其亮眼，費城半導體指數收漲2.5%，參議院推進逾500億美元的法案以支持美國的晶片製造業務。台積電ADR表現相對平淡，僅小漲0.48%。

★主要指數

道瓊指數漲47.79點或0.15%，收31,874.84點。

標普500指數漲23.21點或0.59%，收3,959.90點。

那斯達克指數漲184.50點或1.58%，收11,897.65點。

費城半導體指數上漲69.82點或2.49%，收2,872.96點。

★消息

在國會再次試圖推進晶片法之際，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三在接受CNBC訪問時提出警告，她表示，美國高度仰賴國外製造的電腦晶片，一旦供應被切斷，就會面臨經濟衰退的風險，「雖然許多電腦晶片是由英特爾等公司在美國設計的，但在哪裡製造也同樣重要」。她表示，美國目前使用的先進晶片有九成來自台灣，「請您試想這個情景，如果美國不再能取得目前在台灣製造的晶片，那將是一個可怕的情況，美國將立即陷入深度衰退。拿不到台灣晶片，我們就無法製造軍事裝備保護我們自己。我們需要在美國製造晶片。」

美國參議院周二就縮減版晶片法案通過程序性表決，預計最快本周末獲全院通過，並在下周交付眾議院表決。國會希望在8月休會之前完成晶片法的表決，並送交拜登總統簽署完成立法。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周三表態支持這項法案。

周三紐約8月期油收跌1.88%，為每桶102.26美元，盤中一度跌破100美元大關，觸及至98.16美元。倫敦布蘭特9月期油收跌0.4%，為每桶107.35美元，盤中最低跌至108.08美元。

全美房地產經紀人協會（NAR）公布，6月成屋銷售較5月減少5.4%，經季調後以年率計為512萬戶，創下2020年6月新冠疫情剛爆發以來新低。與去年同期相比，6月成屋銷售大減14.2%。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數大跌6.3%，前一周為下滑1.7%。30年期固定抵押貸款利率從5.74%升至5.82%。

比特幣漲破24,000美元關卡，為一個多月來首見。

美國各交易所成交量總計為115.1億股，過去20個交易日均量為114.3億股。

★分析

Comerica Wealth Management投資長John Lynch表示，低交易量往往會放大市場走勢，儘管今年全球股市蒸發了10兆或15兆美元，但仍存在大量過剩的流動性。在流動性過剩下，低交易量仍將使市場走勢加劇。

美國銀行財富管理公司首席股票策略師Terry Sandven表示，受通膨、利率和業績消息影響，現在的股票行情猶如搭上雲霄飛車。我們需要另一個系列的報告周期來確認通膨是否確實得到控制。

繼周二強勁反彈後，周三美股續漲，因投資人押注市場可能已經觸底，並轉向科技股等風險較高的資產。B. Riley Financial首席市場策略師Art Hogan表示，這在某種程度上說明了我們從本周初開始處於的「偏好風險」（risk-on）環境，這樣的氣氛一直持續到本周二和周三。