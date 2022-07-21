受到俄烏戰事未了，加上多個主要經濟體都大力升息抑制大漲通膨，政經環境變化詭譎下，也讓全球處於一片經濟衰退疑雲中。不料，ADB(亞洲開發銀行)在21日時，也宣布下修亞洲區開發中國家，2022以及2023年GDP預測數字。

亞行表示，亞洲這些國家GDP會被下修，其實也跟中國大陸有關。由於實施嚴格的清零抗疫政策，中國大陸主要製造大城在過去幾個月，已被開關好幾次。因此不僅自身GDP受到影響，其它亞洲經濟體也慘遭波及。

21日，是ADB第3次下修亞洲部分區域2022年GDP預估。包括中國大陸以及印度等開發中國家，今年平均GDP只剩下4.6%，明顯要低於4月預估值5.2%。不過到了2023年，可望成長5.2%，還是比先前預估的5.3%稍低。

亞行認為，這些亞洲區域未來經濟成長所面臨的風險，應該還是會升高，但主要都是以外部因素為主。同時ADB也指出全球大環境所遇到的現況，像是經濟成長趨緩、聯準會大幅升息，以及大宗商品售價高檔不墜等。

其中，中國大陸2022年GDP可能降至4%，比4月預測還要大減1%，但2023年可望增至4.8%。另外，東南亞、中亞，還有其它太平洋開發中島國的GDP增幅，可望將大於原本預估。

因斯里蘭卡經濟危機以及印度大漲通膨，南亞地區成長可能放慢。同時，ADB也將南亞GDP預測從2022年原本有7%，現在下調至6.5%。至於2023年的，同樣是從7.4%下修至7.1%。

雖不若歐美通膨如此飆升，亞洲開發中國家也有物價上漲壓力。亞行預測，亞洲這些地方今年與明年通膨率，分別從之前估算的3.7%以及3.1%，上修至4.2%以及3.5%。