金管會證期局表示，核准中信投信申報募集「中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30日內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

證期局指出，「中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金」以追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」的報酬表現，作為基金投資組合管理目標，最高募集金額為新台幣195億元整，由永豐銀擔任基金保管機構。