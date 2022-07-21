金管會證期局表示，核准中信投信申報募集「中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30日內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。
證期局指出，「中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金」以追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」的報酬表現，作為基金投資組合管理目標，最高募集金額為新台幣195億元整，由永豐銀擔任基金保管機構。
金管會證期局表示，核准中信投信申報募集「中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30日內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。
證期局指出，「中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金」以追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」的報酬表現，作為基金投資組合管理目標，最高募集金額為新台幣195億元整，由永豐銀擔任基金保管機構。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。