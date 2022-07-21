熱慘了！天氣風險公司總經理彭啟明表示，不只歐洲，台灣今天開始到下周一也會高溫酷熱，可能出現36至40度間的極端高溫，尤其台北盆地加上熱島效應更熱，有機會突破2020年7月24日台北測站39.7度的歷史最高溫記錄。

天氣風險在臉書貼出一張台灣上空1500公尺的預測氣溫圖指出，從今天（21日）開始一直到下周一（25日）有很明顯的乾、熱空氣盤據在大陸福建、浙江及台灣周遭，今天開始只會更熱，各地高溫的極值有機會來到36至37度或以上，尤其周末影響最明顯，台灣上空高壓非常強勢，中心就在台灣附近，雙北地區周末有機會飆到38至39度，會不會有創紀錄的溫度出現，拭目以待。

彭啟明進一步解釋，最高溫大多出現在較不通風或較缺乏綠地的地方，例如台北盆地內或東半部某些內陸峽谷地形，其中大台北又加上熱島效應更熱，可能出現36至40度的極端高溫，最熱時間點可能落在周日到下周一（24至25日）。

彭啟明表示，這以的高溫不只是高壓本身的特性，還加上來自浙江、福建上空乾熱的空氣接近，這時候的大氣環流特徵和2020年7月24日在台北測站量到的39.7度高溫環境非常像，以社子島測站為例，周日到下周一（24至25日）很有可能會突破40度，要有心理準備，注意上午10點到下午3點盡量待在室內有空調的地方。之後高壓勢力緩解，下周二、三（26、27日）起午後雷陣雨增加，7月底到8月初開始逐漸有熱帶擾動發展機會，短期這一、二周尚未有直接影響台灣的跡象。