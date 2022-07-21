美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯今天表示，中國似決心對台灣動用武力。他表示，俄羅斯在烏克蘭的經歷影響了北京在「如何」而非「是否」犯台上的盤算。

法新社報導，出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）時，伯恩斯（Bill Burns）淡化中國國家主席習近平可能於今年稍後登場的中共二十大會議過後對台展開行動的臆測。

伯恩斯說：「在我們看來，這10年愈往前邁進，這樣的風險就變得愈高。」

伯恩斯表示，俄烏5個月的戰爭讓中國「不安」。他說：「我們的感覺是，這在中國領導人是否會在未來幾年選擇使用武力控制台灣的問題上，影響可能較小，而是影響他們將如何以及何時動用武力。」

他表示，據信中國從烏克蘭觀察到一事，即「兵少將少則無法取得快速、果斷的勝利」。

他說：「我懷疑，中國領導階層和軍方目前汲取的教訓是，如果你未來有這樣的打算，就必須召集壓倒性的兵力。」

他補充說，中國可能同時學到有必須「控制訊息空間」並「盡其所能支撐經濟，以因應可能遭受的制裁」。

伯恩斯同時表示，北京當局或許口頭支持俄羅斯，但美方並不認為中方提供俄國任何軍事援助。他的說法與美國先前評估一致。

他表示，中國有擴大購買俄羅斯能源，但似乎步步為營，以免遭到西方制裁。

伯恩斯並形容俄烏戰爭是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一項「戰略失策」，因蒲亭希望能在一星期內顛覆基輔政府。

路透社報導，伯恩斯估計，俄國在烏克蘭的死亡人數已達1.5萬，傷兵人數或許達4.5萬。他說，烏方死傷人數也不小。

俄羅斯即使在和平時期，也將軍人陣亡列為國家機密；俄烏戰爭爆發後，莫斯科當局並未時常更新傷亡數字，上一次於3月25日通報有1351名俄軍陣亡。

烏克蘭方面則在6月時通報，每天陣亡烏軍人數達100至200之間。