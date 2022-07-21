「反骨男孩」成員、中職樂天女孩啦啦隊女神琳妲（林羿禎）擁有甜美臉蛋和笑容及曼妙的身材，還有1/4原住民血統，深邃五官為她獲得一票粉絲。近日她曬出自己穿著白襯衫和窄裙替球隊應援的美照，沒想到腳踩跟鞋的她，鞋跟就這樣戳破地板，令她尷尬直說：「芭比Q了（完蛋了的意思）」。

琳妲外型亮麗，個性卻很萌呆，先前上兩性節目《許藍方的愛vs性相談室》時曾大方分享自己對私生活的看法，被問到如果男友跟他的女生朋友太要好會不會吃醋？琳妲說：「如果我真的很喜歡這個男朋友，我會希望我男友跟我閨密也很好，如果我和閨密出遊跟男友視訊，可能會叫他們視訊打招呼啾一下。」

又問琳妲如果和男友跟閨密一起去日本泡男女混浴裸湯可以嗎？琳妲竟回：「如果他們不介意，我是可以耶。」讓許藍方一聽驚喊：「不行啦，這種東西你必須拿捏好那條線，很多危險是被允許出來的。」

近日，琳妲穿著OL風的套裝到球場邊應援，身上的黑色窄裙超短，看起來動一下就會走光，沒想到她的高跟鞋竟然將地板踩破，讓她直說：「芭比Q呀～～～應援到一半我高根鞋戳進去了」，粉絲也笑回：「0蛋不意外，因為連香腸都飛出去過」、「腿絲襪美女太美了」、「琳妲的腿好美」、「呃..其實很危險」。