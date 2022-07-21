直播影音領導品牌圓剛(2417)本周股價站回月線，沿5日線向上。圓剛宣布與變聲和音效板技術的專業軟體Voicemod S.L聯手，通過Creator Central應用程式（AX310直播控制器軟體）上的全新Widget商店，圓剛與Voicemod相結合，讓全球創作者用聲音表現自我。

AX310直播控制器突破了以往的直播概念，整合混音器和快捷控制於一體的控制中心，在YouTube、Twitch或任何直播串流平台上製作直播內容。AX310帶有一個6軌音頻混音器：3個實體音軌（光纖、3.5mm音訊和XLR輸入）和3個可控制PC的虛擬音軌。它允許內容創建者同時建立2個獨立的混音檔，一個可以提供直播音效，另一個用於自行監聽，AX310還包括一個5吋觸控螢幕和4個完全可自定義的專用按鈕，搭配Creator Central應用程式設定後，創作者只需1台設備即可控制直播的一切設定。

為了持續更新支援AX310直播控制器，圓剛AVerMedia創建Creator Central App，持續新增幫助直播體驗的Widget小工具商店，目標是為其用戶提供具多功能的工具來創建更加獨特和原創的內容，最新的合作夥伴Voicemod也將加入Widget小工具商店。

Voicemod擁有多達110種不同的變聲語音，為遊戲玩家、實況主和內容創作者擴展創造力，進而為他們的遊戲、直播、聊天語音和觀眾的互動增加豐富的變化，從有趣、恐怖到超逼真的AI語音，甚至創建自己的聲音，透過AX310使用Voicemod插件，您可以盡情發揮，並自由控制，Voicemod可用於為每個遊戲和每個通信平台添加音效，支援Discord、TeamSpeak、Zoom、Whatsapp App for desktop、Skype等平台，與圓剛AX310搭配使用，用聲音創作更加有趣和輕鬆。

透過將Voicemod整合到新的Widget小工具商店中，圓剛為AX310直播控制器用戶提供通過簡單推送來控制每個語音變化的能力，創作者現在可以從他們的AX310直播控制器控制包括變聲器、音效板控制、直播監控、靜音、背景效果、停止所有聲音等功能。