三星預計8月10日舉辦Galaxy Unpacked 2022線上發表會，其中最受注目的莫過於旗艦摺疊機Galaxy Z Flip 4，在發表會前夕，三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文也分享對摺疊智慧型手機的見解，他談到，三年前三星推出摺疊機，一度被業界視為「激進」，但如今已經是百萬用戶心中首選，相信疊裝置在整體智慧型手機市場的佔有率將不斷攀升，呈現明顯的普及化態勢。

盧泰文認為，三星於2019年成功推出首款摺疊智慧型手機，重塑產業的未來樣貌，三星Galaxy摺疊智慧型手機改變了人們的行動裝置使用模式，並為全球用戶打造更美好的生活型態。

盧泰文談到，2021年全球摺疊智慧型手機出貨量直逼1,000萬台大關；若以2020年為基期，整體產業成長幅度逾300%。預測此波熱潮仍將持續，摺疊裝置在整體智慧型手機市場佔有率不斷攀升，呈現明顯的普及化態勢。

盧泰文指出，現今世界比以往更緊密相連，改變亦更加快速，工作和娛樂變得密不可分，實體與數位世界之間的界線逐漸模糊，用戶必須透過單一裝置－智慧型手機，打理辦公、娛樂與健康大小事，因此，消費者需要一部靈活的裝置，滿足多元的日常需求，Galaxy Fold和Galaxy Flip達成了這項使命。去年，七成Galaxy摺疊智慧手機用戶透過Flip系列看見不同視角的世界之美，另一方面，Fold系列亦提供別樹一格的體驗，去年，近三分之一的Galaxy摺疊智慧型手機用戶，鍾情於此款體現終極生產力的裝置，藉由緊密串聯、獨立運算，打理更多事務。Fold用戶喜愛雙倍螢幕的多工處理能力，實現事半功倍的高效作業。

盧泰文表示，三年前三星Galaxy摺疊機被視為「激進」，然而，其突破傳統、靈活設計的優勢不證自明，與現今的生活型態完美契合，因此，曾被視為「嘗鮮」之物的Galaxy摺疊機，今日已被數百萬用戶視為心中首選。

盧泰文最後強調，在8月10日登場的 Unpacked發表會上，將可看到三星創新科技展現的影響力，不僅只於科技的能耐，而更著重消費者的一舉一動。我們再次從最重要的靈感來源－Galaxy用戶身上獲得啟發，挑戰無限可能。