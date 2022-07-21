由於對俄羅斯天然氣供應再度感到不安，歐股周三結束此前連三漲行情；另外由於圍繞在總理德拉吉(Mario Draghi)政府的政治危機升高，義大利股市下挫。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌0.90點或0.21%，為422.51點。

在銀行股拖累下，義大利MIB指數下跌1.6%。總理德拉吉要求參議院進行信任投票，以決定他的聯合執政內閣的去留。

該信任投票在周三收盤後的晚間進行，德吉拉內閣最終通過信任投票，但是聯合政府仍有跑票情形，政局仍有變數。

執政內閣先是在上周於眾議院通過信任投票，但總理提出辭職，獲總統慰留。

裕信銀行分析師們在一份簡報中表示，如果總理此次堅持要辭職，總統Sergio Mattarella將會對各政黨進行一輪諮商，以確認在換一位新總理的情形下，是否有足夠席位來支持新的內閣，並通過2023年預算案。這將是不容易的一件事，並進一步增添政治不確定性。

歐股盤中一度上漲0.5%，收盤下跌；除了義股拖累外，主要還有能源供應的負面消息。歐盟要求各成員國在明年三月前削減15%的天然氣消耗。此外俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)也在周三表示，輸往歐洲最大的北溪一號可能進一步降低流量，甚至可能停止。

目前市場目光焦點聚集在周四的歐洲央行(ECB)政策會議。有消息指稱，ECB官員將討論升幅更大的50個基點升息。

HelloFresh跌9.4%，報29.94歐元；由於通膨和消費者信心下降，該德國大型餐點供應商宣布削減2022年展望。

富豪汽車(Volvo)在暗示今年銷售下滑之後，下跌5.2%，收報74.62瑞典克朗。

據Refinitiv資料，在能源公司樂觀財報推動下，第二季歐企獲利估將年增22.1%。

德國天然氣公司Uniper上漲12.7%，報11.72歐元；德國政府計畫收購該公司30%股權，並允許該公司將部分能源成本轉嫁給客戶端。