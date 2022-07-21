CBA職籃在19日公佈了各隊行使外籍球員優先續約名單，而台裔球星林書豪並未出現在原東家北京首鋼裡，代表他將成為自由球員，這時他的動向瞬間成為外界熱議話題，以他目前的狀況，有可能再以洋將身份加入其他CBA球隊，而來台打球也存在些許可能性，林書豪的弟弟林書緯正效力於PLG富邦勇士，這或許能吸引他前來。

19日CBA北京首鋼公佈外援(洋將)優先續約名單，林書豪並未出現其中，按聯盟規定，各隊都擁有2名本隊外援優先續約權，上季北京首鋼有4名洋將，他們選擇保留小布朗(Barry Brown Jr.)和麥克瑞(Jordan McRae)，而放棄林書豪、喬納森吉布森(Jonathan Gibson)，34歲的林書豪雖然暫時失去工作，但同時有更多選擇。

而據大陸媒體人宋翔報導，麥克瑞雖然上季被執行優先續約，但他最終加盟法國聯賽，由於傷病下季還不確定是否重返CBA，所以首鋼可能還會引入其他外援，這代表林書豪仍有機會回歸，但也能以洋將身份加入聯盟其他球隊，不過上季他在球隊表現不佳，例行賽23場貢獻13.4分3.6籃板4.7助攻，投籃命中率42%、外線命中率39%，平均失誤2.3次。

富邦勇士林書緯（PLG提供）

至於林書豪是否會來台灣？這也並非不可能，據傳目前PLG高雄鋼鐵人正準備跟富邦勇士談及關於弟弟林書緯交易案，希望藉此讓林書豪加盟和兄弟同隊打球，過去林書豪就曾透露自己在退休前最大希望就是和弟弟一起打球，他說：「兩兄弟在後衛聯手出現在場上，最終目的就是快樂打球。」此話放到現在更讓球迷充滿無限想像。