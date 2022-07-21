8月4日就是「小皇帝」詹姆斯可跟湖人談判續約時間，屆時他將直接擺明自己對湖人的態度！根據《The Athletic》記者布哈21日爆料，詹皇能否續約要看湖人是否送走韋斯布魯克換來厄文，否則他將繼續觀望，假如湖人下季仍無闖進季後賽，詹皇就在明年夏天走人。

「以湖人當前陣容，下季最多排在西區第9或第10，因為西區強隊如林，包含快艇、金塊、勇士、太陽、灰熊、獨行俠、灰狼等隊都很強大，鵜鶘也迎來錫安威廉森，」布哈說，「假如湖人不送走韋斯布魯克，很有可能會跟火箭買斷沃爾一樣，直接請韋少回家。」

「從詹姆斯的前景來說，一切取決於湖人如何處理韋斯布魯克，如果湖人保持不變，下季表現繼續很糟糕，那麼詹皇不可能留下，」布哈說，「如果他們利用韋少換來厄文或希爾德，或許湖人可以重新擁有競爭力，或許能讓詹皇感到滿意，進而續留洛杉磯。」

事實上，現在距離詹姆斯可以續約的日期，僅剩下14天而已，也就是假如湖人在這段時間還是沒有任何作為，詹皇就是持續拉長談判續約的時間點，甚至完全不跟湖人談判續約，光是看到湖人最近毫不補強的模樣，或許湖人高層也打算放棄或擺爛了。