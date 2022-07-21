消費市場需求放緩，導致全球晶片供給過剩，價格也跟著狂殺。陸媒調查發現，通路商部分晶片價格暴跌8成，而生產線人員透露，6月中下旬，不少客戶就暫時不下單，更殘酷的是有客戶開始砍單，進入7月市況持續降溫。儘管消費電子晶片「讓出」產能，對於汽車產業來說是個大利多，但考慮到生產周期等原因，目前車用晶片短缺問題還沒有明顯緩解。

《每日經濟新聞》報導，意法半導體一款L9369-TR型晶片，曾是「晶片荒」的重要搶手貨，去年供貨最吃緊時第三、四季，該晶片的報價一度狂飆100倍，價格在3500元（人民幣，下同）高檔持續很長一段時間，如今只剩下671元，8個月的時間，降價幅度高達80.8%。

一家IC通路銷售經理陳佳（化名）坦言，比起之前貴的嚇人的高價晶片，她更喜歡近期的晶片市場，不僅價格大跌，而且現貨充足，下單就可以馬上出貨。

陳佳表示，今年4~5月時，這類晶片產品報價還在2000元左右，但從6月開始，突然瘋狂降價，晶片價格還是每天波動，最後報價依當天市場情況而定。另位晶片銷售經理也說，汽車晶片上午和下午價格都有可能不一樣。

此外，晶片因生產年份不同，報價也不盡相同。陳佳指出，他們家的L9369-TR型晶片有2個年份，分別是2018年和2021年，前者售價是671元，後者售價為900元，主要是客戶擔心年份老舊會出現晶片氧化的情況。

除了L9369-TR型晶片價格慘跌外，意法半導體另一款型號為STM32F103C8T6的晶片也跳樓大拍賣，目前售價為21.5元，但該晶片之前售價衝上200元高價。回憶起這兩顆晶片價格，陳佳用漲、跌都很「離譜」來形容。

報導也引述位於晶片生產線的王娜（化名）的看法，她表示，「進入6月以後，我們就不再加班了」，大約從6月中旬開始，晶片市場就慢下來，5月底還有很多晶片製造商在漲價，但到了6月中下旬，不少客戶就暫時不下單，甚至還有客戶想要砍單。進入7月市況持續降溫，背後原因是市場需求減少，這個現像在電子消費晶片更加明顯。

眼前，消費電子晶片「讓出」產能，對於汽車產業來說是個大利多，各晶片廠商開始向汽車晶片傾斜，不過，考慮到生產周期等原因，目前車用晶片短缺問題還沒有明顯緩解。