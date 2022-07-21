英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）自從宣布退出皇室之後負面新聞不斷，與英國王室之間關係惡化，還傳出他們即使退出皇室成員的角色，仍希望能與英國女王伊麗莎白二世保持親密關係，以確保外界對自身的關注。而近日，兩人受邀發表演說後前往知名餐廳用餐時，私下的舉動又引起大眾反感，再度登上新聞。

根據外國媒體的報導，哈利王子在18日受邀於聯合國總部發表關於「氣候變遷」和「民主危機」相關問題的演說，並在演說過程中不吝嗇的大讚妻子梅根是靈魂伴侶，閃瞎現場所有人。演說結束後，兩人被目擊前往名廚安德魯卡梅利尼（Andrew Carmellini）所開設的義大利餐廳「Locanda Verde」與友人聚餐，席間更像東道主般，與其他顧客寒暄敬酒，試圖展現親和力。

但事後他們卻遭到知情人士爆料，指稱當晚有部分用餐者對於兩人打擾用餐的行為相當不滿。另外，哈利、梅根還疑似因維安考量指定「餐廳中心位置」造成其他用餐者的困擾，甚至疑似要求保鑣「嚴禁用餐的其他人拍照」，保鑣們收到指令後便開始逐桌禮貌性且委婉的提點用餐的顧客不要拍照，否則就等著被請出去，種種要求都引來許多人不高興，認為哈利與梅根沒權利禁止或要求他人的行動自由。

此外，梅根當天也格外用心打扮，活動結束後立即換上要價4000英鎊（約新台幣14.3萬元）的「Gabriela Hearst」連衣褲裙現身，但卻被眼尖的網友發現，她這身穿搭與凱特王妃（Kate Middleton）5月份出席電影《捍衛戰士：獨行俠》倫敦首映會時的穿搭相似，讓不少人人懷疑她是故意穿著類似款式，較勁意味濃厚。