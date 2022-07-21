捷克政府已決定和美國談判，為空軍採購24架F-35戰機，以取代14架JAS 39「獅鷲」（Gripen）戰機，使它成為繼波蘭之後，第二個訂購「閃電II」（Lightning II）隱形戰機的東歐盟國。
據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網20日報導，捷克國防部長切爾諾霍娃（Jana Černochová）在聲明說，她已獲得授權，以籌組跨部會談判小組，為採購裝備兩中隊的24架F-35多用途戰機，開始與美國政府談判。 不過，布拉格仍會繼續承租瑞典「獅鷲」C/D戰機，直到2027年租約期滿。
要是這宗採購案落實，那將延續F-35在歐洲的強勁銷售記錄，並為幾乎免費出租「獅鷲」的瑞典帶來壞消息。
捷克以俄烏戰爭，還有東歐的緊張為背景，來說明會做出這決定的理由。事實上，這對捷克來說，也是項重大的決定，目前它只有由12架單座，以及兩架雙座戰機組成的1支JAS 39C/D「獅鷲」中隊。
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