金曲歌后詹雅雯即在高雄巨蛋演唱會開唱，正在緊鑼密鼓的排練，但也因為自己腦動脈腫瘤的關係，被醫生禁止「用力」，讓詹雅雯30年的唱功苦無用武之地，一時間找不到新的歌唱方法，其實詹雅雯看得很開，不只遺囑都立好了，也把這場《大跨越》演唱會當作「生前告別式」。

罹患帕金森氏症，又因為腦動脈瘤手術，詹雅雯被醫生直接說「隨時都有可能會死」她選擇微創手術，手術過程順利，沒想到在加護病房觀察時，突然失血過多昏迷，她心有餘悸的說：「醫師發現我昏昏沉沉，一直打我嘴巴，就是在打我巴掌，我才醒了過來。」後來她緊急輸血，在病床躺了8小時，狀況才獲得控制；之前還透露，每天至少得吞40顆藥，堅強的面對身體狀況。

「很多人會以為這是口號，但我是生病的人，這是我們生病人的感受，多麼想要玩到掛，讓我放肆地玩一會吧，就是讓我們盡情的玩，讓我們告別一場，人生最後的病痛。」詹雅雯堅強面對病情，把演唱會當作「萬人告別式」樂觀道「但告別不代表往生，是抱持正面想法、告別不好事物」。

詹雅雯被醫生告誡要好好保養身體，一直到明年九月之後，才算度過危險期。根據《三立》報導，詹雅雯已把遺囑都立好，上億遺產其中一位受益人，就是她的經紀人也是表妹，另外還有自己的弟妹們也會把她的遺產好好捐款行善。另外詹雅雯希望不要告別式，也不要追思會，也說「我不需要塔位、靈堂、追思會、告別式，這些全部都不用，樹葬就好了，沒有想好地方，隨時隨地自由自在，毫無罣礙，沒有牽絆框架」。