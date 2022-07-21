統一、統一超（19日）宣布以290億元收購法國母公司持有之台灣家樂福所有股權，預計2023年中完成交割，讓不少消費者擔心，在統一收購後，未來家樂福是否還買得到法國進口商品，及對家樂福近年執行的食物轉型計畫有影響？

任職通路20年以上資歷的量販達人何默真分析，其實台灣早期量販都是外商經營，在歐洲市場也常有通路併購、大者恆大的情形。不過「台灣消費者喜歡什麼？」「零售整併後更需要什麼？」應從顧客角度設想未被滿足的需求，透過線上線下合作，來提供更好的價格。例如近年疫情影響，業者推出線上購物立即送，幾小時商品就送到家，消費者需求被滿足，零售業也得到消費者的「喜歡」，這才是最需思考的方向。

資深連鎖通路專家劉人豪觀察，統一與家樂福合併短期對消費者是利大於弊，可能在物流中心、採購團隊整合之下，達到更有效益的利用，在價格上能回饋消費者。且全聯與統一有競爭合作關係，不會有市場壟斷的狀況，但未來對於規模小的通路商，或許則較為辛苦。