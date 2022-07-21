在生活中實踐永續

近年來環保意識逐漸抬頭，不只有許多人開始以環保用品落實個人的友善環境行動，不少企業也紛紛投入永續循環經濟，努力經營ESG──環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）、公司治理（G，governance）指標。

想要打造友善環境的社會，可以從日常中做起！關注環保議題的你，知道生活周遭有哪些致力於環境永續的企業嗎？平常又都會使用什麼樣的環保用品呢？《DailyView網路溫度計》參考《天下雜誌》2021年的「天下永續公民獎」得獎名單，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，列出了力行ESG的前五大服務業，同時也調查出大家常用的十大熱門環保用品，一起來看看吧！

NO. 1 統一超商

統一超商致力於ESG三大目標──永續地球（Environment）、共好社會（Socia）、幸福企業（Governance）。在2021年正式成立「永續發展委員會」，聚焦減塑、減碳、惜食、永續採購等四大專案，力行永續行動。

統一超商提出「地球永續、你我日常」概念，推出「i珍食」惜食商品，並從源頭管理開始，自有商品與服務的一次性塑膠減量，與供應商合作開發創新包材，並結合消費優惠鼓勵減少一次性容器使用等「有計畫減量」方式投入減塑行動，推出永續杯、自帶杯優惠等，同時更透過異業合作導入循環租借杯模式，及於部分門市設置自動化回收機台與回收專區，致力於永續循環經濟。

此外，更與社會企業、社福團體跨界合作，推出「永續商品」，攜手社福團體與社會企業，結合「廢棄物循環經濟」概念，回收 7-ELEVEN門市的寶特瓶、鮮乳空瓶，透過零廢設計，再交由社福團體及非營利組織手工縫製出永續環保商品，以永續商品扶助弱勢，達成共好社會目標。

NO. 2 中華電信

中華電信身為臺灣電信服務業龍頭，期望在永續發展的道路上扮演「開創」、「領導」的角色，達成「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的ESG願景。對內強化管理綠電、水資源及廢棄物，對外則推出「5G無塑 無拘無束」活動，推廣永續理念。

此外，中華電信更帶領供應商推動綠色供應鏈，系統地實施減塑、零碳的永續管理目標。同時也推行「屏安是福」專案，在屏東西勢村建構樂齡健康、安心社區防護網，實踐社會關懷。

NO. 3 遠傳電信

做為國內重要電信服務業之一，遠傳電信接軌聯合國永續發展目標，提出「5Go永續力」（Go Prosperous成長力、Go Innovative創新力、Go Caring關懷力、Go Inclusive包容力、Go Eco綠實力），以實際行動關注環境、社會、經濟議題，實現永續藍圖。

遠傳電信推動溫室氣體排放減量並推行能源管理節能，與供應商共同打造綠色價值鏈，並且建立「零職場歧視、性騷擾」的友善職場環境，也首創「5G遠距診療」，幫助偏鄉患者就醫。除了環境永續外，也關懷社會。

NO. 4 聯發科技

IC設計大廠暨資訊軟體服務業聯發科技致力研發高功能、低耗能的晶片，並長期帶動供應商實踐綠色營運，每年舉辦半導體產業責任供應鏈論壇，力行聯合國永續發展目標。

此外，聯發科技自2018年開始舉辦「智在家鄉」數位創新競賽，鼓勵創造優質工程研發環境並回饋家鄉，透過科技創新，提出解決鄉鎮問題的數位社會創新方案，透過科技為傳統產業帶來永續發展，也實踐了社會關懷的精神。

NO. 5 宏碁電腦

早在2008年，宏碁就針對環境永續議題設立了專責單位，致力於ESG目標。10多年來宏碁已完成全球集團44%用綠色能源，並在2021年5月加入RE100（100%使用再生能源）倡議，期盼在2035年達成100%再生能源使用。

除了公司內部貫徹永續精神，宏碁也在產品方面力行友善環境，以30%PCR（回收再生）塑膠材質製作筆電外殼、鍵帽，推出「環保電腦」，並採用100%可回收包裝，以紙盒、紙套取袋塑膠包裝，達成節能減廢、環境永續的目標。

近來許多人紛紛在日常生活中力行環境永續、節能減廢。想要友善環境，其實可以從很多日常生活中的習慣做起，像是自備環保餐具、環保袋等等，都是常見的方式。你知道大家最常使用的環保用品有哪些嗎？這些環保用品，又對於環境及日常生活有什麼好處呢？快來看看《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統所做出的調查吧！

NO. 1 環保隨行杯

在這個滿街飲料店的時代，不少人都養成了每天來一杯手搖飲的習慣。每天使用一個塑膠飲料杯，長期累積下來製造出的塑膠垃圾量是非常可觀的！為此許多人開始使用環保隨行杯，透過重複利用來達到環保減塑的效果。

除了飲料店外，不少人也常在超商購買咖啡，紙杯及塑膠杯蓋同樣會產生許多垃圾量。為此有超商開始推行許多活動響應環保，像是7-ELEVEN就使用「就口杯」減少塑膠吸管用量，針對自備環保杯的消費者也提供「自帶飲料杯省5元」優惠，每月1號自帶杯再加碼扣7元。

除此之外，統一超商更攜手星巴克、統奕包裝，率零售業之先，首創自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，打造在地最大的循環杯服務生活圈。7-ELEVEN在部分門市設置循環杯機臺，消費者只要開啟OPEN POINT APP的「循環杯租借服務」即可至門市輕鬆借用與歸還。租借循環杯後於7天內至設有還杯機臺的門市歸還，歸還後租借費用也會全額退還至會員帳號，以免費借還的形式，推廣環保杯的使用。

NO. 2 購物袋

為了響應環保減塑，政府推行購物塑膠袋收費的政策，讓更多人開始使用自備的環保袋。目前市面上有許多環保袋可供選擇，各式各樣的設計風格，讓購物袋成為了兼具美觀的時尚配件之一。

除了環保理念外，也有商家利用購物袋實踐社會關懷。統一超商就結合首創的「超商永續循環經濟」，以7-ELEVEN回收的寶特瓶、鮮乳空瓶等為材料，和中華民國腦性麻痺協會及Story Wear合作推出「刺蝟愛抱包」、「星月小掛包」，並由腦麻兒家庭及非營利組織媽媽手工車縫製作，將營收投入腦麻兒就業就養計畫，推行環保的同時也關注社會公益。

NO. 3 環保餐具

近來有許多人開始會自備環保餐具，除了能達到環保減廢、永續環境的目標，在外就餐時使用自己的餐具也更加乾淨衛生，可以說是好處多多。在環保餐具日漸興盛之下，市面上可購買的餐具種類越來越多樣，除了實用性外也重視外觀設計，滿足不同消費者的需求。

一般市售環保餐具多以不鏽鋼、竹製材質為大宗，但也有商家別出心裁，推出特殊材質的環保餐具。像是Keith鎧斯鈦就推出了以純鈦製作的湯匙、叉子等，不只沒有金屬鐵鏽味，也能有效抑制細菌滋生，提供環保餐具更多可能性。

NO. 4 環保吸管

在飲料大國臺灣，除了隨行杯外，另外一個常見的環保用品就是環保吸管了。比起在政府減塑政策下出現的紙吸管，耐用的環保吸管是更多人偏好的選擇，市面上也有許多不同的種類，讓消費者根據自己的使用習慣挑選。

除了常見的不鏽鋼、玻璃材質外，也有許多特殊材質的吸管問世。如卡卡環保吸管以聚丙烯PP材質推出可拆洗的吸管；JOCO以矽膠材質推出可捲起攜帶的吸管；玩艸植造利用蒲草製作出可自然分解的一次性吸管；元泰竹藝社推出竹製的吸管，這些都提供了環保吸管更多元的選擇。

NO. 5 飲料提袋

看到榜上前5名有3名都與飲料有關，就知道大家的生活有多離不開飲料了。除了環保杯、環保吸管，有許多人也會使用布製飲料提袋，減少塑膠提袋的使用。

飲料提袋除了一開始的實用功能外，還漸漸注重美觀，現在市面上就有各式各樣不同花色、款式的提袋可供選擇，許多人氣插畫角色如馬來貘、奧樂雞、小海豹等都也都推出飲料提袋周邊，在力行環保之餘可愛的提袋更能讓人擁有好心情。此外，有些飲料提袋還會以回收材料製作，直接從產品本身貫徹永續精神！若想要購買飲料提袋，也可以考慮從製作過程開始就響應環保的商品。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年05月25日至2022年05月24日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『臺灣ESG服務業』、『熱門環保用品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。