民進黨桃園市長參選人林智堅的論文門事件對選情影響多大？台灣民意基金會日前公布最新民調結果，被各界解讀為「不嚴重」，不過媒體人黃揚明指出該份民調有正確的解讀方式，說「完全不能推論到『全體桃園市民』！」

黃揚明昨（20）日在臉書表示，民意基金會的民調是「定期針對全國民眾進行隨機抽樣電訪」，本次民調樣本數1075份，抽樣誤差是在95％信心水準下約正負2.99％，代表研究者有信心做100次一模一樣的民調，會有95次的結果，其誤差範圍會在這次結果的正負2.99％以內，「但是，這樣一份全國性民調，是沒辦法把其中針對『桃園市民』的部分獨立出來推論母體的！」

黃揚明指出，在這份1075份樣本數的民調中，僅102人是桃園市民，依照樣本數誤差值的公式計算，其抽樣誤差在95％的信心水準下約為9.75％，實際上誤差會更大，而在此水準下檢視民調內容，認為論文事件對林智堅選情有衝擊的加計抽樣誤差會落在13.8％～52.8％，實際上有可能過半；依同樣計算方式估算不太嚴重及一點也不嚴重的比率，加計抽樣誤差則會落在33.8％～72.8％，「這代表，因樣本數過少、誤差範圍過大，而根本無法推論到桃園市民的母體。」

黃揚明強調，台灣民意基金會的民調，最有參考價值的就是長期且固定做的全國性題目，如總統滿意度、行政院長支持度等，並說若想知道桃園民眾對此事的看法，最好的解決方式就是請台灣民意基金會針對桃園市民做一個1075份樣本的隨機民調，才能解決樣本數過低的問題。