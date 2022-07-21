一名妻子擅自將老公收藏的哥吉拉模型送給親戚的孩子，導致兩人大吵，男方甚至離家出走喊要離婚，引起熱議。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他對此事有不同看法，因為模型只是身外之物，相較起來，他更珍惜和身邊人的關係。不少網友見狀說，其實哥吉拉不只是模型，它的真實身分應是壓垮感情的最後一根稻草，兩人之間的問題恐是積累很久，哥吉拉只是導火線。

謝宗學日前在臉書發文說，一名妻子擅自將老公收藏的哥吉拉模型送給親戚小孩的炎上事件，他有不一樣的想法。若類似的事情發生在他身上，他應該不會一開始就大發雷霆，因爲認知中，老婆不太可能不經同意就將他收藏或珍惜的事物送給別人，如果真的發生了，一定有她的理由，因此他會先問老婆這麼做的原因。

謝宗學指出，即使老婆給的理由不夠充分，他也不會因為這件事跟老婆吵架或賭氣離家。畢竟模型只是「身外之物」，真的沒有必要為了「物品」跟心愛、要共度一生的伴侶生氣，在他的想法中，這是很沒有意義的事情。

謝宗學表示，這也跟毎個人的個性有關，他比較不會將身外之物看得比家人還重，即使是絕版的物品，畢竟還是無生命的「物品」，相較之下，他更珍惜身邊的「人」和其關係。不過，他也不覺得故事中人夫的行為不對，為自己心愛收藏品消失生氣和難過是人之常情，每個人都有各自覺得不能侵犯的界線，主觀感受一定有所不同。

貼文引起網友熱議，不少人認為，那個哥吉拉其實不是模型，它真正代表的是「壓垮這段感情的最後一根稻草」，「很明顯，這是積怨已久爆發的，哥吉拉只是最後一根稻草」、「這隻公仔的身份，其實叫做最後的一根稻草」、「我覺得應該是很多事情累積起來，這件事是最後的大爆發點」、「哥吉拉不過是引爆兩人爭端的導火線」。