台南市將安平水岸遊憩發展列為重點施政計畫，引進南仁湖企業投資安平港，規劃打造全台規最大濱海綜合度假城，投資金額103.4億元，預估2024年動工、2027年起逐年開幕營運，未來也將透過「安平海洋之丘綜合度假城」與相鄰的亞果遊艇城形成海洋休憩聚落，可望打造媲美國外渡假勝地般的港灣複合商業設施，預計將帶動台南觀光旅遊、酒店住宿、購物消費等經濟發展。

臺灣港務公司與三地集團南仁湖公司簽署「安平港水岸複合觀光遊憩區」投資契約，將分5期興建，投資金額103.4億元，預估2024年動工、2027年起逐年開幕營運，未來也將透過「安平海洋之丘綜合度假城」與相鄰的亞果遊艇城形成海洋休憩聚落，可望打造媲美國外渡假勝地般的港灣複合商業設施，預計將帶動觀光旅遊、酒店住宿、購物消費等經濟發展、創造就業機會。

台南市長黃偉哲說，這個簽約代表安平港發展水岸觀光一個新的里程碑，安平港港灣條件好，又位在台南市精華的安平區，未來不管是南科、沙崙或是其他區域，要來安平做做水岸休憩活動，或是開會做會展，都非常適合。

黃偉哲也說，相信南仁湖公司進駐投資，能夠與臺灣港務公司合作打造出兼具安平歷史特色及國際港口濱海景緻的綜合度假城，提升安平港的國際能見度，更為地方帶來許多就業機會，注入城市發展新動能。

交通部次長祈文中表示，安平港近年來改變非常多元，不論在港埠建設或水岸觀光方面，均展現出優異的成果，交通部亦將全力支持安平港開發建設。

安平區國平里里長蔡明宏、億載里里長鄭聰維均指出，安平港是安平的心臟，心臟強，身體自然就好，期許這次開發案能讓安平觀光一飛沖天，錢潮、人潮淹沒安平，擺脫疫情衝擊陰影；安平區長蕭泰華表示，水岸複合休閒區開發將帶動整個安平港的一個繁榮。(記者張雅雲/台南報導)