光寶科總經理邱森彬專訪(文接4-2)

三，光寶(2301)產品結合循環經濟，創造出那些競爭優勢？

答：電源技術能力是我們很重要的核心，電源有個特性不是理論值，而是很多經驗值堆疊出來的Domain(領域)知識；由於資源有限，早期我們追求量大模式，對手策略則是往高端及技術紮根領域發展，不是我們沒有能力，而是沒有投入資源往那方面走，一直到4年前，我們在伺服器開始投入很多資源往高端如：2000瓦、3000瓦、5000瓦等高瓦特數領域發展，幾年下來，我們在高瓦特數電源技術跟主要對手已不相上下，甚至在某些領域開始超越他們，逼得我們對手往更高階如：6000瓦走。

近幾年我們將業務聚焦在「電動車」、「5G & AIoT」、「雲端運算」與「智慧電網」等領域，其中雲端包括：伺服器電源及資料庫中心Power Shelf(機櫃式電源解決方案)兩個部分，在電源方面，以量來看，含ADAPTER(外接式電源)、DT及消費性產品，我們是世界第一，以金額來看是世界第二，由於我們電源技術領先，技術力才是做雲端/伺服器贏的關鍵因素。

電動車及智慧電網等應用也跟電源核心技術能力有關，舉例來說，從家庭電源管理，社區微電網管理再到智慧電網管理，很多硬體，包括DC-to-DC轉換器、AC-to-DC轉換器、DC-to-AC逆變器等都是以電源領域為基礎延伸的產品，我們可以把核心能力延伸到這些產品，未來如果瓦特數往上拉高，做Level 3直流快充30KW以上的Charger，技術能力往上墊高，我們過去累積下來的專業，較其他沒有做過電源的供應商更有優勢。

若與電源同業相較，電源產品設計單從外觀很難看出有何差異性，如果回到線路設計，客戶端在應用或產品設計檢驗過程，就能比較出兩家有何差異，而差異性不外乎產品設計有沒有比對手更精簡，用料更少，透過線路優化改善，整體成本無論是材料或製造成本都比較低等，由於我們的Topology(結構)不一樣，兩個產品一比就會看出差異。

再者，ESG是未來趨勢，歐盟計畫於2026年徵收碳稅，全球主要國家也規劃在2050年達成碳排放淨零，在ESG減碳要求下，我們逐步把產品碳排算出來，包括我們跟供應商都在嚴格計算每一個產品產生多少碳排，如果選用材料、零件碳排加總比對手低，或是將很多回收物料應用在產品中，無形中降低很多碳排，就可以成為我們的優勢。雖然回收材料因經過冶煉製程，有轉換成本在內，使用回收料比原材料成本貴15%到20%，部分客戶覺得現在還沒到那個階段，不見得把訂單都丟過來，但如果沒有這樣的技術，隨著ESG推展，客戶要求力度愈來愈大，很多產品會被淘汰，尤其是未來會有很大的成本在碳稅，產品碳排量將是訂單的決勝關鍵，當我們擁有產品碳排較低的優勢，可以讓客戶繳交較低碳稅時，與對手差異性就很明顯比較出來，客戶不得不把訂單交給我們。