光寶科總經理邱森彬專訪(文接4-3)

四，光寶科(2301)四大業務及產品佈局有那些具體成果？

答：我們在「環境永續」主軸下，以光電的核心技術發展「電動車」、「5G & AIoT」、「雲端運算」與「智慧電網」四大業務，其中電動車解決方案部分，光寶電動車充電方案擁有良好的產品設計、軟硬體整合能力以及系統相容性等優勢，亦擁有EVSP、新創車廠、傳統車廠等多元客戶資源，在車內電源與車外充電椿，產品陸續交貨予北美新創電動車廠、歐美EVSP電動車充電服務商，隨著全球電動車需求逐步攀升，帶動車用充電市場成長，相關業績可望同步高成長。

在雲端資料中心電源暨儲能系統方面，我們雲端運算高瓦、高效、高密等高階電源管理產品，在資料中心與企業用戶之產值與市佔持續提升，過去幾年來累積所開發的新產品與新客戶，將逐步進入量產出貨的階段，相關方案陸續交貨予北美一線大型資料中心。我們也針對5G小基站(ORAN)推出的5G O-RAN FlexFi 小基站系列產品，採用開放式架構與虛擬化技術，提供高效能的無線訊號服務，同時注重節能設計；小基站產品採用MIMO天線並進行訊號調教優化，將訊號衰減降低8%-10%，有效提升覆蓋與減少功耗。

此外，透過光寶LiteNetics小基站智慧控管系統 (Radio Intelligence Control, RIC) ，在不同的使用情境下，自動化蒐集網路資訊進行評估並調整小基站參數，有效進行智能調節與動態管理無線資源，同時優化小基站閒置與睡眠模式，可節省10%-12%的電力消耗，達到節能減碳的效益。

我們在智慧電網(smart grid)佈局則以小中大圈方式逐步拓展，包含微電網系統和能源管理平台，光寶以深耕的電力電子技術為混合式逆變器與雙向充/放電器的開發，以及生產高效率、高性能的智慧電網產品奠定基礎，整合光寶雲端運算、5G通訊技術、AIoT及軟體研發能力，為智慧電網解決方案提供可靠的通信保障和智能互動能力，使其透過聚集商(aggregator)參與能源市場交易和電網輔助服務(含工業儲能在內)，滿足從家用、社區、商業、甚至工業等不同場域需求。

目前家用微電網的逆變器、轉換器及儲能三大產品，我們已有儲能產品，未來將積極開發逆變器及轉換器，預估2年左右就有產品可以販售到市場，由於家用微電網在日本走得比較快，我們計畫與日本當地電力整合供應商合作，預估2024年起可望有業績貢獻。在光電產品的光耦合器部分，因應未來年石化能源耗用下降趨勢以及淨零碳排的長期目標，故各國積極安裝分佈式光伏電力以取代石化能源，因此帶動光伏逆變器的需求同步上升，我們的光耦在逆變器上的應用需求隨之提升，預估今年光耦在光伏市場有超過4倍的營收成長。五，請問公司還要加強那些產品技術？ESG相關業務未來營運貢獻目標？答：相較於我們主要競爭對手深耕品牌、系統/解決方案，光寶科過去是偏重在零組件及模組製造公司，做電源的做電源，做光電做光電，做機構做機構，雖然擁有這些很好的核心技術能力，卻一個一個擺在那裡，而這些技術能力加總起來就是光機電系統整合概念，現在我們也開始內部整合，朝系統/解決方案發展，希望從市場及客戶的角度來看，如何給市場及客戶一個解決方案及application(應用)。

目前光寶科除相對欠缺的散熱技術必須和其他廠商合作，其他方面我們都有很好的核心能力，未來無論電源/汽車電子/光電半導體/5G，光寶科所有推出來的東西不是Sub system(子系統)，就是System，不再只是一個零組件及模組的概念。

善用光跟電的核心技術做出節能及控能產品，減少能源損耗，將能源做最有效利用是光寶持續努力方向及目標，以營收角度來看，ESG相關產品主要成長來自於雲端電源、汽車電子/EV Charger、光電及5G相關產品，我們預估，2027年ESG相關產品有機會占比超過35%。

再者，我們沒有談RE 100或2050達到碳中和是因為這是必須要做到的事，我們內部設定目標是，無論來自於產品設計或製程的改善，每年碳排降低5%，製程改善從2014年訂下目標至今年為止，我們每年都有達標，若以我們目標推估，預計2050年前將可達成淨零排放目標。