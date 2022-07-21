許多民眾習慣躺著滑手機。（示意圖／Shutterstock）

許多民眾習慣躺著滑手機，也有不少人有過手機沒拿好被砸到的經驗，這聽起來有點糗，但其實存在著失明的風險。北市聯醫仁愛院區眼科部醫師曾柏宸提醒，日常應盡量避免躺著滑手機，若真發生眼睛遭手機砸到，若未立即就醫，也應做好處置、注意相關症狀，以免失明。他舉例，若嚴重可能引發眼壓升高、虹膜出血、青光眼、白內障提早形成、視網膜剝離、完全失明。

●躺滑手機K到眼 嚴重會視網膜剝離致失明

曾柏宸表示，眼睛被手機砸到、受到撞擊未必只是覺得痛，眼部傷害程度也會視情況而不同，較輕的可能眼部瘀青、眼壓升高，較重的可能虹膜出血遮蔽視力，鈍傷可能引發青光眼，並增加白內障提早形成的風險。

此外，也有可能引起視網膜剝離，嚴重可能造成完全失明。曾柏宸表示，日前有民眾躺著滑手機砸到眼睛、使視網膜剝離的案例，幸治療後無大礙。

圖／今健康提供

曾柏宸建議民眾，日常除了避免躺著滑手機以免眼睛受傷外，其他如打羽球、拳擊等運動也應留意運動傷害，例如拳擊手就常見視網膜剝離，另羽毛球也因體積小能直入眼眶造成眼球直接傷害。

●眼遭撞、被砸到 醫：半年內須留意相關症狀

曾柏宸表示，民眾眼睛受傷的當下，可先冰敷消炎，但24小時內用冰敷袋或隔著衣物、毛巾等冰敷，不宜用塑膠袋裝冰塊直接敷眼睛，也不建議多做其他處置，盡早檢查為佳，下來半年內應注意眼部狀況，例如有無視力模糊、飛蚊症加劇、視野如同看到閃光般的「光視症」等異常症狀，都應盡快就醫。

此外，若出現疊影複視，可能眼眶骨已骨折壓迫到眼部、肌肉，也不可大意。眼睛受到撞擊雖然看起來事小，但也是有失明風險，最重要的是立即處置並注意症狀。

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