台日跨國同性伴侶阿樹與有吉英三郎去年到台北大安戶政事務所要求登記結婚，但被拒絕登記，2人委託台灣伴侶權益推動聯盟律師團提起行政訴訟，台北高等行政法院判決戶政事務所要讓2人登記，可上訴。

台灣伴侶權益推動聯盟表示，2021年5月8日阿樹與有吉英三郎從屏東趕上台北大安戶政事務所要求結婚登記，大安戶政事務所函詢內政部後，內政部仍堅持這些案例僅是個案，並要求大安戶政事務所拒絕兩人的結婚登記。

台灣伴侶權益推動聯盟說，之前法院已判決台灣馬來西亞跨國伴侶要求結婚登記案（祁家威案），以及台灣澳門同性伴侶要求結婚登記案（阿古信奇案）勝訴，但大安戶政事務所仍拒絕台日跨國結婚登記，於是經訴願被駁回後，繼續行政訴訟。

阿樹與有吉英三郎交往已經超過6年，雙方家人也彼此認可，並在2018年舉行公開婚禮，但戶政事務所以有吉先生為日本籍為由拒絕2人登記結婚；他們期待透過司法力量促成首對台日同性婚姻的實現，捲動更多改變制度的力量，讓跨國同婚在台灣可以全面平等實現。