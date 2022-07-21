台南市三爺溪流域下游過去總遭詬病逢雨必淹，台南市水利局為減輕強降雨帶來的過大洪水，有效防止周邊區域溢淹，台南市長黃偉哲2019年起持續撥款整治中下流段，全案3期今年底可全部完成。

黃偉哲上任即展現解決台南市水患決心，提及三爺溪治水應採整體性、系統性，除了持續辦理主河道整治及支流改善，另要求水利局加速三爺溪分洪工程。

台南市三爺溪流經歸仁區、永康區、仁德區及南區，地勢大致呈現東高西低，大雨來時常常因溢淹，造成仁德、永康較低處淹水。

台南市水利局為改善淹水問題，整治工作以萬代橋為界，上游段長度約4.6公里已全部整治完成，中下游段自萬代橋段至二仁溪匯流口，分3期，自2019年起展開整治，預計年底全部完成。

三爺溪流域整治遵循「總合治水」原則，除了河道整治之外，同時興建滯洪池、雨水下水道及分洪設施，針對三爺溪支流土庫排水及一甲排水周邊淹水情事，台南市政府爭取營建署補助，並自籌經費辦理排水分洪計畫，總經費約4億元，預計111年底完工。

歸仁區市南10分洪排水工程分3期辦理，第1期及第2期工程各在2017年及2021年完工，總計完成1.15公里排水箱涵及管涵，同時完成路面改善作業，第3期工程將施作175m箱涵及437m管涵，預計今年底完工，可大幅提升三爺溪防洪能力，有效紓解下游仁德及大灣地區淹水。