台股加權指數21日開在14,744.17點，權王台積電（2330）開在496元，較20日小漲1元，貨櫃三雄早盤漲幅在2％～3％，昨跌今漲，散裝航運新興（2605）更直接拉上漲停板價，半導體概念股亦持續反彈走勢。

但賣單調節面板雙雄及鋼鐵股，潤泰雙雄受到南山人壽淨值可能下滑拖累，一開盤股價即直接被摜到跌停板價，類股漲跌互見，台股早盤指數小漲30餘點。

網飛（Netflix）財報創佳績、再加上參議院努力推動「美國晶片法案」，激勵科技及半導體類股跳高，美國四大指數20日全面上揚。

道瓊工業平均指數7月20日終場上漲0.15％（47.79點）、收31,874.84點，創6月9日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲1.58％（184.5點）、收11,897.65點。費城半導體指數上漲2.49％（69.82點）、收2,872.96點。

元富投顧指出，聯準會（Fed）下周開會，且升息3碼的機率極高，市場似乎也漸獲調適，表現在股市的情況，就是擺脫再大跌探底的陰霾，傾向跌深反彈，再區間整理格局，接下來7～9月的通膨數據，是否緩步下降，攸關美股能否在第三季落底，第四季慢慢回升。

台股也跟著美股腳步，自底部13928反彈，已經接近1,000點，沒有再重大利空，14,000可望成為底部，月線克服後，接著挑戰15,000點，再攻季線15,800點，類股依舊是輪漲格局。