日前才剛進駐到屏東三軍聯訓基地進行基地訓練的裝甲564旅，上午發生重大意外。兩名正在進行M41戰車砲塔鑑定整備的士官兵，疑似因為操作不慎，意外遭到戰車砲管重擊，目前兩名士官兵受到重傷緊急送醫，軍方目前已派人協助處理，並進行事故調查。

根據了解，蔣姓士官副車長與勳是訓練役全姓士兵上午8時許進行車輛鑑定整備作業時，蔣姓士官位於另一輛車砲塔外側，全員則在隔鄰戰車內射手座位，當時疑似因全姓士兵搭乘的戰車砲塔瞬間大幅度轉向，撞擊到蔣姓士官，全姓士兵則遭到砲尾環擊壓，兩人均受重傷。

蔣姓士官腹部挫傷，傷勢較輕，送醫後已無大礙，但全性士兵則傷重當場昏迷，一度命危，送醫後恢復血壓心跳。陸軍司令部目前已經要求醫院全力進行救治，並成立專案小組南下調查意外發生原因。

陸軍第八軍團指揮部表示，所轄裝甲564旅蔣姓士官及全姓士兵今（21）日上午執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業，疑因戰車砲塔穩定系統異常，人員遭砲管撞擊。事後立刻將蔣姓士官送往恆春旅遊醫院，全姓士兵則送網恆春基督教醫院，後轉至枋寮醫院加護病房。目前蔣員腹部挫傷、生命徵象穩定；全兵尚未恢復意識、持續救治中。

第八軍團於案發後，即責派高階幹部全程協處，並立即聯繫家屬；同時協調院方，給予最佳醫療照護，並由司令部偕同軍團成立專案小組，以釐清肇因。未來將賡續強化安全防險作為，以維訓練安全。

恆春旅遊醫院指出，蔣姓士官意識清楚，右側腹部挫傷及擦傷約8公分縫合，目前已轉往802醫院救治。