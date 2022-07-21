近兩年內，台灣突然吹起露營風潮，在IG和各大社群上都能看到越來越多人去露營，各式各樣的露營區也不斷出現，比較熱門的甚至都要提早四到五個月預訂，但越來越多人喜歡露營的原因是什麼呢？

親近大自然

三大原因讓你知道越來越多人喜歡露營的原因！比起住飯店或民宿，露營絕對是更能親近大自然的度假方式，除了能享受大自然之外，晚上的星空更是讓人感受到心曠神怡。在大自然的包圍下，會感受到活力滿滿，就像回到童年去冒險的感覺！

遠離都市 身心更放鬆

不同於都市的生活方式，露營區往往都在深山裡，信號也相對來說微弱，非常適合想要暫時逃脫社群媒體的人，在露營的過程中，把專注力都放在了當下、自己和身邊的人身上，那些惱人的煩惱也都暫時煙消雲散。

懶人的福利 網美露營的出現

其實，現在露營已經不像以前那麼麻煩，越來越多網美和懶人露營出現，除了不用自己攜帶裝備之外，有些露營區甚至連帳篷都不用自己搭就可以體驗到露營的樂趣，甚至還附有空調和完整的公共設施，讓你早上不會被熱醒，晚上可以安心洗澡！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，可以看到「露營」的熱門關鍵詞，出現了「豪華」、「大自然」、「享受」、「戶外」、「體驗」等詞，可見大家對於露營的印象從以前的麻煩到現在已逐漸轉變。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2021年07月20日至2022年07月19日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『露營』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)、「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。