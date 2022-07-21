韓國《第一屆青龍系列大獎》於昨（19）日舉行，強大的嘉賓陣容引起網友關注與討論，其中被稱作「畫報妖精」的盧正義，紅毯上的美貌立刻引起韓國網友們瘋狂稱讚，不少網友直呼「好像精靈一樣」、「造型真的很適合她」、「真的好漂亮」等高度評價。盧正義也再次引起大家好奇，究竟盧正義是什麼來頭呢？今天就好好來認識「畫報精靈」盧正義吧！

9歲出道 13歲演朴信惠幼年引關注

2010年以《神的測驗》出道，陸陸續續接演了近十部韓劇，在2014年於《皮諾丘》裡飾演朴信惠幼年時期，引起觀眾關注。目前已經累積6部電影、23部電視劇，被堪稱是越來越美，沒有走歪的童星代表。

簽約經紀公司 同門都是大咖巨星

盧正義所屬的公司是Namoo Actors，Namoo Actors作為韓國大型公司之一，旗下演員有李準基、宋江、朴恩斌、徐玄等大咖，金泰希和宋智孝也都在該公司待過，同門的前輩們都是大咖巨星，也讓外界更期待盧正義未來的發展與作品。

身兼模特 被稱「畫報妖精」

除了演員身分之外，有著精緻長相的盧正義還是各大雜誌與品牌的愛用模特，拍攝時的精緻美貌，總是讓在場的工作人員們驚呼，甚至有「畫報妖精」的美稱。

出演《那年，我們的夏天》女二引起關注

盧正義在《那年，我們的夏天》飾演女二NJ，一頭金色的長髮和精緻的臉蛋，讓觀眾們都以為盧正義是女團出身，而且隨著該劇的熱度上升，精湛演技的盧正義也受到不少關注與討論。

有望主演漫改劇《魔女》 與珍榮合作

《魔女》是改編自姜草作家的同名漫畫，講述一個男人愛著一個叫做「魔女」的女人的故事。之前傳出朴珍榮和盧正義有望合作出演該部電視劇，兩人也表示「已收到提案，正在討論中。」目前朴珍榮已確認出演，盧正義則是暫無消息，但該消息一出，就讓粉絲們充滿期待。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查系統，可以看到「盧正義」在7月16日時，因網友在PPT表特版上討論她，聲量提高，在昨（19）日《第一屆青龍系列大獎》紅毯後，盧正義的美貌再度受到網友討論與關注。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月13日至2022年07月19日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『盧正義』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。*註網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。