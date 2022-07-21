2022九合一選舉步步逼近，國民黨高雄市長參選人柯志恩接受快問快答挑戰，其中她在答題時稱最想送對手高雄市長陳其邁的生日禮物就是「高雄新政白皮書」，這也引發各界討論，民進黨高市議員參選人黃偵琳質疑，陳其邁大選後才生日，難道柯志恩要等到落選才送政策白皮書嗎？

黃偵琳表示，針對柯志恩在社群平台上分享參與節目快問快答的影片，不得不稱讚柯志恩過往擔任節目主持人的功力，節目娛樂效果堪稱百分百，但在回答高雄相關問題時，讓她完全笑不出來，柯志恩說要送陳其邁「新政策白皮書」當生日禮物，但陳其邁的生日是12月23日，難道柯志恩的政策要等到選舉結束才公布嗎？

黃偵琳指出，她相信柯志恩不會提出愛情摩天輪、挖石油這種天馬行空的口號，但要提政策麻煩認真嚴肅一點，讓市民有參考的價值，高雄是包容的城市，歡迎任何愛高雄的人來高雄，但重點是要站在高雄的土地愛高雄，要用高雄人的眼光愛高雄。

另外，台灣基進黨高市議員參選人李雨蓁也發文質疑，柯志恩宣布參選時曾回應她的要求，承諾要來鳳山報告白皮書，至今已超過23天連影子都沒看到。柯志恩是打算選完才要出白皮書嗎？看來柯志恩除了空降說空話之外，還很會開空頭支票，但身為市長候選人，對市民的承諾可不能隨便說說。

柯志恩陳其邁政策白皮書