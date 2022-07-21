據日本共同社報導，美國總統拜登20日在接受記者訪問時表示，將於10天內與大陸國家主席習近平會談。預計將以視訊或電話方式進行。

對於美國眾議院議長裴洛西計畫8月訪問台灣的報導，拜登表示，「軍方不認為是好主意」，對此提出否定看法。

這將是繼3月拜習線上對話後，雙方第二度直接對話。據TBS新聞報導，會談內容或將圍繞烏克蘭局勢，美方呼籲北京放棄與俄國合作，以及圍繞台灣與美中之間的關稅制裁等議題。