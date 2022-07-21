因應九合一選戰，民進黨最新網路實境節目《一碗麵的時間》首播；台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌打頭陣，他一面煮雜菜麵，一面提到家庭生活說，「多數副院長在任內都是當阿公，只有我還在生孩子」。

民進黨全新網路實境節目《一碗麵的時間》今首播，民進黨發言人黃彩玲邀請台中市長參選人蔡其昌，用清水麵線煮一碗「頓悟的雜菜麵」，回顧從政路上的點點滴滴。

蔡其昌提到，雜菜麵是他學生時期的深夜良伴，至今仍是他的日常舒壓料理，看似簡單、卻製法繁複的清水麵線，就像他「平凡但不平庸」的人生哲理——平凡人只要發揮職人精神，也能把每個角色做到出色而偉大。

比起成功經驗，蔡其昌說自己喜歡談失敗，特別是他30歲成為最年輕的民政局長時意氣風發，卻在32歲因縣長落選而瞬間失業，3職務交接隔天「一通電話都沒響」、「從天堂掉入地獄」，他從此頓悟兩個人生道理：權力是外掛而非內建，人民隨時都可以收回權力；要讓別人喜歡蔡其昌本人，而非他的頭銜。

而面對他最愛的家鄉，蔡其昌提「黑盒子」理論，認為找出問題、面對問題、解決問題，才是作為一位地方首長該有態度。他直言，現任台中市長盧秀燕不願面對自己執政不力的事實，從空汙、社宅到捷運藍線都用錯方法，犧牲台中市民的權益。他表示，若他來當市長，「行動派」的他會積極推動包租代管、倍增社宅，捷運藍線4年內動工。

談到家庭生活，蔡其昌幽默說：「多數副院長在任內都是當阿公，只有我還在生孩子」，還笑稱自己在家管東管西，總是被太太、三個兒女嫌棄「你好煩」。不過他認為，工作回家能陪伴小孩聊天玩樂，不是照顧負擔而是享受，也因為自己帶娃，體會推動親子友善措施、改善教育環境的必要性，立委任內極力爭取經費，串連企業支持青年建築夢想基地。

《一碗麵的時間》網路實境節目邀請全台「首長級主廚」煮麵聊治理，讓選民更認識民進黨參選人，7月21日起每週四中在民進黨YouTube頻道播出。