南僑(1702)上半年獲利年減3成以上，不過，今日多頭買單仍在，股價以平盤開出後，緩步走高，漲幅接近1%。

國際大宗物資「黃小玉」及棕櫚油等食品原料前段時間價格狂漲，南僑因使用先前購入的高價庫存原料，獲利受到壓抑，目前原料價格開始由高檔漸漸回落，南僑成本可望漸緩，有利獲利由谷底攀升。

南僑6月稅後純益6234萬元，月增13.19%，年減17.06%，每股純益為0.27元，上半年稅後純益3.47億元，年減35.75%，每股純益1.4元。南僑轉投資上海南僑食品6月稅後純益為人民幣2163萬元，月減13.41%，年減33.52%。

南僑搶攻後疫情時代商機，泰國南僑目前產能滿載，現在正加速擴充產能，近年來嬰兒米果、調理熟飯、調理粥等需求量都很大，銷售成績出色。目前泰國廠米果產線去年第2季投產，今年下半年烘焙麵包零食產線也可望投產，都將為營運增添新動能。