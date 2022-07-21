神達(3706)3Q將有處分資產和認列一次性評價利益，而出現獲利大進補，預估對EPS的貢獻達6.58元。神達早盤股價站回季線。

神達今早發布代SSDL公告對Concentrix(CNXC)之持股意圖改變，由權益法投資，改為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，需認列一次性評價利益及估列相關稅負後，約新台幣68億元。法人估，該一次性評價利益將在3Q認列。此外，神達也公告透過子公司Silver Star Developments Ltd.，處分轉投資Concentrix 52.46萬股，每股交易金額125美元、交易總金額6558.6萬美元，處分利益3662.1萬美元、約新台幣10.96億元。合計上述2項資產變更，合計3Q將可認列新台幣78.96億元，可望貢獻可望貢獻EPS為6.58元。

法人表示，處分Concentrix持股為實現獲利，相關利益將在本季認列，以神達股本120.65億元估算，可望貢獻EPS約0.9元，處分後，神達持有Concentrix股數降至441.55萬股，持股比8.48%，金額約2.29億美元。

至於Concentrix在財報表現上，由權益法投資改為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產認列，對EPS的貢獻則達5.6元。