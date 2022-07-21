《愛的迫降》CP玄彬和孫藝真今年3月戀情開花結果完婚，6月底孫藝真害羞認了懷孕，開心說：「有新的生命來到我們身邊」，最近她曬出挺孕肚工作照片，可見她寬鬆羽絨大外套上身，帶著愛犬「Kitty」，但或許是懷孕初期的水腫現象，孫藝真的臉型有點不一樣，但也有人覺得她依舊容光煥發，期待兩人愛的結晶誕生。

玄彬和孫藝真3月底在韓國華克山莊（WALKERHILL）中的Aston House場地舉行世紀婚禮，現場賓客眾星雲集，現場影音曝光後，網友發現被孫藝真視如女兒般疼惜的愛犬「Kitty」當天也有現身，被孔曉振抱著看「媽媽」嫁給玄彬，如今又多了玄彬當「爸爸」，引來網友狂羨慕「Kitty」有一對巨星爸媽。

上月底，孫藝真正式宣布和玄彬成為新手爸媽，坦言發現懷孕後，每天都對身體的各種變化感到焦慮又興奮，初期時因為需要謹慎，所以不方便對外多說，近日覺得時機成熟，夫妻倆便決定對外公開這個喜訊，未來會盡全力保護這個珍貴的新生命。

而玄彬和孫藝真的寶寶還沒出生就掀起網上熱烈討論，眾人認為爸媽基因好，這個寶寶未來肯定是最亮眼的星二代。昨(20日)孫藝真曬出回到工作崗位的照片，她表示是不久前和愛犬拍的廣告，覺得姿勢擺得特別好，而照片中她將頭髮全部往後收起綁了馬尾，露出整張臉蛋，可看出有些準媽媽的嬌羞，而蘋果肌的部分有些水腫，網友則熱烈祝福說：「世界上最可愛的狗」、「姊姊要保持健康喔」、「整個人在發光，有點不一樣了」、「孕婦的氣場已經可見」。